年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人看到「掀蓋式手機殼」，都會覺得是長輩才會使用。最近有專科學校生表示，班上最近開始流行這個手機殼，除了能立起來當手機架，辨識度還很高，連室友也中毒。貼文曝光後，大批網友湧入回憶殺，笑稱「流行真的是一個循環」。

該名專科生在Threads發文，分享同學紛紛裝上掀蓋式手機殼，不僅展示可以當手機架，還有卡夾層可以放卡片，「我們班最近開始流行掀蓋手機殼。」

貼文引來網友笑翻留言，「文藝復興的週期怎麼越來越短了」、「這真的只有學生拿才有好笑的感覺！因為如果是社會人士拿的話，真的就是會顯老」、「終於知道這個俗氣的東西有多好用了」、「我媽都用這種，流行果然是會循環的」、「東西真的會流行回去欸！」「那種手機殼好像是10年前在流行的…怎麼可以越活越遠古？」

也有人直呼，「必須說，裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」、「以前只要拿這種手機殼，都會被同儕酸是老人。我都跟他們說，就是這種殼才方便…可以當手機支架、旁邊可以隨身放學生證悠遊卡提款卡、或者是店家的名片，就不用特地還要在包包裡面翻卡夾」、「超好用根本隨身小包。」