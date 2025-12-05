　
生活

華航開放空服員戴眼鏡「運動鞋也評估中」　虎航跟進再推新制服

▲▼華航即起開放空服員戴眼鏡。（圖／華航提供）

▲華航即起開放空服員戴眼鏡。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

空服員儀容規定再放寬，中華航空基於照顧員工健康考量並優化工作環境，12月4日起開放空服員在機上執勤時可戴眼鏡，後續也在研議開放空服員可穿自購運動鞋，減少執勤時腳部負擔。台灣虎航也宣布近期將開放空服員執勤可戴眼鏡，並更換全新制服。

中華航空昨於內部公告，為照顧同仁的健康，自2025年12月4日起，開放近視的客艙組員執勤戴框架眼鏡，款式跟佩戴的方式都有限制，必須準備備用眼鏡。

華航說明，即日起開放客艙組員於執勤時可戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則；組員亦需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利執行。

此外，華航也指出，華航也正研議開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。華航持續優化工作環境，讓員工能以最佳狀態提供旅客高品質服務，打造安心、友善的幸福職場。

▲▼華航即起開放空服員戴眼鏡。（圖／華航提供）

▲華航放寬服儀規定，今起已有空服員配戴眼鏡執勤。（圖／華航提供）

台灣虎航也表示，台灣虎航近期將開放客艙組員於執勤時可戴眼鏡，以提升客艙組員於執勤時的舒適度。另關於穿著運動鞋執勤之議題，台灣虎航12月3日於董事會中已通過第三代機隊計畫，近日亦已啟動換新制服專案，預計將配合A321neo機隊交機時，傳遞全新形象。

台灣虎航強調，新制服將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象持續傳遞台灣虎航熱情、溫暖、真誠的企業精神。

針對是否也放寬空服員配戴眼鏡，星宇航空則表示評估中。長榮航空稍晚也將進一步說明。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　泌尿醫揪出真相
公部門AI客服大體檢　揭開10大公務機關「智能客服」的真實能
罕見！習近平陪同馬克宏訪成都　進行非正式會晤
林吟蔚器官「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了
小紅書App沒刪會被罰？VPN翻牆後果曝　百萬用戶一次看
美軍離譜誤擊！連射2飛彈打自家F-18　飛官：看到人生跑馬燈

