　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局執行「114年食品抽驗計畫」，於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，該批號全面下架。業者自行送檢驗查無動物用藥，但衛生局強調依法依程序檢驗，更指業者送驗的是不同批號檢體。不過事件今（4）日再逆轉，竟是檢驗數值設定遭到更改，而當時操作的29歲陳姓女研究助理已離職，衛生局長今日出面鞠躬道歉，全案將移送檢調釐清是否為故意或疏失。

此次抽驗計劃，高雄市衛生局於10月27、28日進行前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離開高雄市政府衛生局，陳女離職後，全案於5日起則由職代負責，後續數值為再被更動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

11月26日此批檢驗項目報告出爐，其中檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，經過衛生局發布新聞稿公布鯛魚排含禁藥，但業者自行送驗報告卻查無用藥。該批產品全面下架回收，高雄市衛生局更是強調，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

不過衛生局內部調查，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但是恩氟喹啉羧酸」設定條件遭更改，導致設定值超被放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」。

衛生局長黃志中、副局長潘炤穎今日傍晚臨時召開記者會，對於此事件人為錯誤，向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯鞠躬道歉。

衛生局表示，表示此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，經過深入追查，確認此為單一事件，之前並沒有電腦設定更動紀錄。相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調，此操作人員為故意或過失，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因。

相關閱讀

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯聲明：感謝還原真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

乘客控國光客運「拒載關門夾腳」　業者力挺駕駛：曾被罵王八蛋

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

乘客控國光客運「拒載關門夾腳」　業者力挺駕駛：曾被罵王八蛋

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

《動物方城市2》心理測驗快來玩　回答9道題目拿動物身份市民證

人氣王來了！柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

妙齡女西門町被推打...引出一票正義路人　沿路追逐畫面曝光

王彩樺覬覦吳姍儒工作？ 為代班推掉百萬酬勞　當場催生第三寶

帶傷回歸取經狀元學長曾子祐 邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

生活熱門新聞

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

明再探12℃　下波變天時間曝

2026馬年！　5生肖要小心

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

騎機車滑手機「罰1200元」！立院初審通過　駕駛抽菸也加重罰

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍　全聯：感謝還原真相

高雄市衛生局今（4日）鄭重致歉，表示關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現「設定條件遭更改」，致最終檢驗計算結果為「不合格」。全聯也發出聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

退休校長攀玉山後四峰喪命！妻悲慟認屍

退休校長攀玉山後四峰喪命！妻悲慟認屍

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子星大樓」明年Q2啟動招商

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子星大樓」明年Q2啟動招商

機車改「亮燈反光片」挨罰　女提告求撤銷遭打臉

機車改「亮燈反光片」挨罰　女提告求撤銷遭打臉

關鍵字：

高雄衛生局鯛魚

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面