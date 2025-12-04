快訊／高雄衛生局鞠躬道歉！鯛魚排禁藥證實烏龍　全案移送檢調

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局執行「114年食品抽驗計畫」，於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，該批號全面下架。業者自行送檢驗查無動物用藥，但衛生局強調依法依程序檢驗，更指業者送驗的是不同批號檢體。不過事件今（4）日再逆轉，竟是檢驗數值設定遭到更改，而當時操作的29歲陳姓女研究助理已離職，衛生局長今日出面鞠躬道歉，全案將移送檢調釐清是否為故意或疏失。

此次抽驗計劃，高雄市衛生局於10月27、28日進行前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離開高雄市政府衛生局，陳女離職後，全案於5日起則由職代負責，後續數值為再被更動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

11月26日此批檢驗項目報告出爐，其中檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，經過衛生局發布新聞稿公布鯛魚排含禁藥，但業者自行送驗報告卻查無用藥。該批產品全面下架回收，高雄市衛生局更是強調，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

不過衛生局內部調查，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但是恩氟喹啉羧酸」設定條件遭更改，導致設定值超被放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」。

衛生局長黃志中、副局長潘炤穎今日傍晚臨時召開記者會，對於此事件人為錯誤，向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯鞠躬道歉。

衛生局表示，表示此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，經過深入追查，確認此為單一事件，之前並沒有電腦設定更動紀錄。相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調，此操作人員為故意或過失，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因。

相關閱讀

快訊／高雄市道歉「鯛魚禁藥」檢驗烏龍 全聯聲明：感謝還原真相