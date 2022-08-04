他換新機拒三星！轉買蘋果卻遇尷尬1件事…網友仍一面倒選它

▲有網友使用三星S20+出現問題，打算告別三星轉用蘋果。（圖／翻攝自三星官網）

記者鄭文晴／綜合報導

進入下半年各大廠陸續推出新機，手機種類多得讓人難以抉擇。一名網友表示，目前所使用的三星（Samsung）手機S20+出現問題，打算告別三星轉用蘋果（Apple），卻又發現網上說，9月準備上市的蘋果新機要使用三星螢幕，讓他有點害怕，上來詢問網友意見。

一名網友在PTT的mobilecomm版以「買新機，最慢十月」為題發文，表示自己目前使用三星手機S20+，但在沒摔到手機的情況下，過保後不到四個月螢幕上就出現一條線的問題，並規劃最慢在十月前，能買到25K至30K的新手機，用途是看YouTube、聽音樂、拍照，另外期盼手機能撐久一點，當中特別提到「不要三星」，並考慮轉用蘋果。

不過原PO話鋒一轉，表示網路上有人說，蘋果新機iPhone 14可能採用三星提供的OLED面板，讓他直呼「有點怕」，猶豫該買蘋果還是安卓的非三星手機。

▲原PO詢問大家意見。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發不少討論，多數網友依然推薦購買蘋果表示，「我蘋果只用過3支手機iPhone 4、5s、7 Plus，現在手裡還是iPhone 7 Plus，沒一支用壞的」、「當然換iphoen，用過的都說神」、「蘋果過保存活機率大些」、「再厲害的安卓手機還是輸iPhone」、「iPhone用三星的螢幕滿久了欸。」

不過有網友持相反意見認為，「三星頂規螢幕很棒」、「安卓現在只有華碩搞8+g1阿，可以接受折疊三星最近會出，10月可能有pixel」、「如果8g1也可以，那還有小米步步高系列可以考慮」、「我反而覺得安卓跟iOS差很多，建議自己真的能接受iOS的使用邏輯再說」、「我選三星，因為三星pay跟悠遊卡太好用了。」

