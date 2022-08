他換新機拒三星！轉買蘋果卻遇尷尬1件事…網友仍一面倒選它

▲有網友使用三星S20+出現問題,打算告別三星轉用蘋果。(圖/翻攝自三星官網)

記者鄭文晴/綜合報導

進入下半年各大廠陸續推出新機,手機種類多得讓人難以抉擇。一名網友表示,目前所使用的三星(Samsung)手機S20+出現問題,打算告別三星轉用蘋果(Apple),卻又發現網上說,9月準備上市的蘋果新機要使用三星螢幕,讓他有點害怕,上來詢問網友意見。

一名網友在PTT的mobilecomm版以「買新機,最慢十月」為題發文,表示自己目前使用三星手機S20+,但在沒摔到手機的情況下,過保後不到四個月螢幕上就出現一條線的問題,並規劃最慢在十月前,能買到25K至30K的新手機,用途是看YouTube、聽音樂、拍照,另外期盼手機能撐久一點,當中特別提到「不要三星」,並考慮轉用蘋果。

不過原PO話鋒一轉,表示網路上有人說,蘋果新機iPhone 14可能採用三星提供的OLED面板,讓他直呼「有點怕」,猶豫該買蘋果還是安卓的非三星手機。

▲原PO詢問大家意見。(圖/翻攝自PTT)

貼文引發不少討論,多數網友依然推薦購買蘋果表示,「我蘋果只用過3支手機iPhone 4、5s、7 Plus,現在手裡還是iPhone 7 Plus,沒一支用壞的」、「當然換iphoen,用過的都說神」、「蘋果過保存活機率大些」、「再厲害的安卓手機還是輸iPhone」、「iPhone用三星的螢幕滿久了欸。」

不過有網友持相反意見認為,「三星頂規螢幕很棒」、「安卓現在只有華碩搞8+g1阿,可以接受折疊三星最近會出,10月可能有pixel」、「如果8g1也可以,那還有小米步步高系列可以考慮」、「我反而覺得安卓跟iOS差很多,建議自己真的能接受iOS的使用邏輯再說」、「我選三星,因為三星pay跟悠遊卡太好用了。」



