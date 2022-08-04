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馬祖藍天突現「閃電白煙」！他坐第1排喝咖啡　目睹全程：對岸射了


記者施怡妏／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台掀起台海緊張，中國大陸連3日在台灣周遭進行大規模軍演，從原本6處突襲式增加到7處，一名網友今日下午在馬祖北竿芹壁村喝咖啡，突然看見天空有一條白色的煙，疑似是解放軍發射火箭彈或飛彈，不過卻沒有聽到爆炸聲，貼文掀起網友討論，「火線景觀第一排」。

原PO今日下午2時左右在PTT發文，貼出兩張照片，「在北竿芹壁村拍到的」，表示人在馬祖芹壁村喝咖啡，突然看見藍色的天空有道白煙劃過，「大約20分鐘前，看到對岸射了東西，但沒聽到爆炸聲」。照片中可以看到，有一段白色的煙特別明顯，呈現彎曲抖動狀，並不是印象中的直線，越往天空顏色越淡。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們笑喊「不可以色色」。（圖／翻攝自PTT）

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貼文一出，網友們在底下留言笑翻，「看起來像快死的精蟲」、「抖成這樣，是閃電跑法嗎」、「那只是因為我還沒有發功」、「原PO很勇哦，敢在第一線喝咖啡欸」、「這次真的射了」、「配咖啡的碧海藍天好煙火，愜意」、「稀稀淡淡的嘉明」、「抖成這樣，飛彈平常都沒清積碳是不是」、「怎麼會閃電跑法」。

據了解，本站稍早報導《解放軍首波實彈演習　平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空》，大陸官方也公布首波軍演執行任務，為東部戰區對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。有平潭民眾拍下解放軍陸基裝備發射火箭彈的畫面，在藍天下拉出一條長長的白色尾煙，場面相當震撼。

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