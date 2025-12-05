小紅書不讀不回被禁！沈伯洋曝「接下來還有好幾步」：大家要穩住

▲小紅書。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。民進黨立委沈伯洋表示，不論是資安、詐欺還是兒少隱私，接下來都還有好幾步要做，對於小紅書，他建議可以有更多行政措施，但艱難還在後頭，「大家要穩住」。

沈伯洋在臉書上發文表示，他多年前就在國際倡議，在帳號旁邊直接顯示國籍，雖然現在Meta公布來源地，還是比較間接，但總之是跨出一步了，國際上已經認知到問題，接下來還有好幾步，「我們必須守護好整個數位邊界，無論是資安、詐欺、兒少隱私，更不要說資訊的操作」。

沈伯洋接著說，小紅書對於詐欺不讀不回，現在已經有相關行政措施，而他建議可以有更多的行政措施，同時也要繼續和社群平台攻防，「艱困的還在後頭，但總之一步一步來，大家要穩住」。

事實上，刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。