「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

▲服務台告知，可到窗口拿「廁所票」入站。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「只剩我不知道嗎？」一名網友透露，他某次臨時內急，就直接刷卡入站上廁所，事後被站務提醒可直接索取「廁所票」，這篇文章貼出後引發討論，「出入口附近都有放指示牌，可能你太急沒有注意到」、「在緊急時刻解決我的內急，叫我付20元我很願意」。

一名網友在Threads表示，他某次突然想上廁所，一如往常刷卡進站，如廁完後，再走到詢問處透過人工方式出站，結果對方直說下次可以直接找他們拿「廁所票」。

當下原PO感到十分訝異，原來不須刷卡進站，改拿廁所票就可免費進出，「只剩我不知道嗎？長知識了！」

底下網友熱議，「冷知識：如果你是月票，就可以開心刷都沒差」、「捷運借廁所，去服務台說要借廁所，就會給你『廁所票』，出站一樣投進驗票口就好」、「我記得外面有寫說可以進站上廁所，跟窗口說就好」、「出入口附近都有放指示牌，可能你太急沒有注意到」。

不少人認為就當作清潔費，「刷進站再刷出站，也就是20元，當做使用廁所的清潔費吧，當做到了歐洲吧，當地使用廁所也要1歐元」、「I人不想找服務台，都自願刷20元進出」、「在緊急時刻解決我的內急，叫我付20元我很願意，反而懶得去跟詢問處拿廁所票，就當作我使用者付費」、「我和孩子第一次也不知道要拿廁所票，刷進站再刷出站，就讓它扣了基本里程，反正無所謂，台灣捷運廁所都很乾淨又便利」。

事實上，台北捷運官網指出，民眾若有使用車站付費區內廁所之需求時，或旅客乘車途中，有使用車站非付費區廁所之需求時，均可洽站務人員協助經由公務門進出站或洽站務人員領取「臨時通行票」免費使用廁所。