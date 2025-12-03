交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有女網友表示，男友是竹科資深工程師、年薪破三百萬，對她毫不吝嗇，甚至願意出錢讓她去進修。但她卻覺得自己像被「金錢養著」的寵物，完全沒有被在乎的感覺。生日當天被臨時加班放生、生理痛難受時只收到止痛藥，讓她覺得男友像機器人、毫無情緒價值，甚至萌生分手念頭，但又害怕找不到條件更好的對象，陷入巨大矛盾，話題引發議論。

女網友在 Dcard 發文「跟年薪300萬的男友交往，但我感覺自己像是在跟ATM談戀愛…」她說朋友都很羨慕她命好，因為男友是竹科資深工程師，對她很大方，不僅沒有不良嗜好，還鼓勵她不想工作可以去進修，不用擔心學費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，外人可能會覺得她是被寵著，可只有她自己知道這種「喪偶式交往」很令人絕望，「我們之間完全沒有『情緒價值』，我覺得我就像他養的一隻寵物，只要給飼料就好，完全不需要關心我的心靈。」

會這麼說，是因為發生過幾件事。首先是生日前夕，她有暗示想要去哪裡過生日，結果生日當天男友卻說要加班到很晚，希望能改週末補慶祝。她口頭說「沒關係」，但心裡其實失落到不行，而男友只留一句「週末帶妳去吃牛排，卡先拿去刷」便離開，讓她覺得心意完全被牛排和信用卡取代。

原PO也提到，某天自己在公司被同事針對、生理期又痛得要命，回家故意縮在沙發等男友察覺情緒。對方確實有走過來關心，但她因為逞強只回「沒事」，沒想到男友竟「真的走掉」。十分鐘後男友端來熱水與止痛藥，卻又戴上耳機繼續開會，讓她瞬間崩潰，「我不是缺熱水，我是需要你抱抱我、留下來陪我。」

她無奈表示，男友總以為「給自由、負擔生活、支持她進修」就是愛，但在她眼裡那就是冷淡與無感。她累到懷疑自己是不是病了，因為想分手，又害怕少了物質安全感，「是不是理工男真的都這樣？完全沒有共情能力？我覺得我一直在消耗自己去包容他的遲鈍，真的好累。」

貼文引發議論，許多網友紛紛傻眼，「這還不簡單？把他電腦幹過來，把code全部都寫完，bug全部都解掉，ppt全部都做完，他就有時間陪妳了喔」、「既要、又要、還要」、「可以給我嗎？我想跟他交往」、「拜託原PO放過男友」、「看到拳頭都硬了正常嗎XD，妳以為年薪三百萬那麼好拿嗎？每天閒閒就可以坐領高薪？」