　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有女網友表示，男友是竹科資深工程師、年薪破三百萬，對她毫不吝嗇，甚至願意出錢讓她去進修。但她卻覺得自己像被「金錢養著」的寵物，完全沒有被在乎的感覺。生日當天被臨時加班放生、生理痛難受時只收到止痛藥，讓她覺得男友像機器人、毫無情緒價值，甚至萌生分手念頭，但又害怕找不到條件更好的對象，陷入巨大矛盾，話題引發議論。

女網友在 Dcard 發文「跟年薪300萬的男友交往，但我感覺自己像是在跟ATM談戀愛…」她說朋友都很羨慕她命好，因為男友是竹科資深工程師，對她很大方，不僅沒有不良嗜好，還鼓勵她不想工作可以去進修，不用擔心學費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，外人可能會覺得她是被寵著，可只有她自己知道這種「喪偶式交往」很令人絕望，「我們之間完全沒有『情緒價值』，我覺得我就像他養的一隻寵物，只要給飼料就好，完全不需要關心我的心靈。」

會這麼說，是因為發生過幾件事。首先是生日前夕，她有暗示想要去哪裡過生日，結果生日當天男友卻說要加班到很晚，希望能改週末補慶祝。她口頭說「沒關係」，但心裡其實失落到不行，而男友只留一句「週末帶妳去吃牛排，卡先拿去刷」便離開，讓她覺得心意完全被牛排和信用卡取代。

原PO也提到，某天自己在公司被同事針對、生理期又痛得要命，回家故意縮在沙發等男友察覺情緒。對方確實有走過來關心，但她因為逞強只回「沒事」，沒想到男友竟「真的走掉」。十分鐘後男友端來熱水與止痛藥，卻又戴上耳機繼續開會，讓她瞬間崩潰，「我不是缺熱水，我是需要你抱抱我、留下來陪我。」

她無奈表示，男友總以為「給自由、負擔生活、支持她進修」就是愛，但在她眼裡那就是冷淡與無感。她累到懷疑自己是不是病了，因為想分手，又害怕少了物質安全感，「是不是理工男真的都這樣？完全沒有共情能力？我覺得我一直在消耗自己去包容他的遲鈍，真的好累。」

貼文引發議論，許多網友紛紛傻眼，「這還不簡單？把他電腦幹過來，把code全部都寫完，bug全部都解掉，ppt全部都做完，他就有時間陪妳了喔」、「既要、又要、還要」、「可以給我嗎？我想跟他交往」、「拜託原PO放過男友」、「看到拳頭都硬了正常嗎XD，妳以為年薪三百萬那麼好拿嗎？每天閒閒就可以坐領高薪？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫁3800億元豪門 …47歲蜜雪絕美現身
獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」
LINE Pay Money大塞車！銀行帳戶綁不成　官方緊急
涉台積電洩密求處1.2億罰金　東京威力科創2大聲明
快訊／二度參戰！民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長
不倫戀10年！新北2公務員午休「停車場車震」　感情生變女告性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

一起出國！男友獨自「升級商務艙」　她心寒：被區分很難受

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘：開幕即倒閉

月給4萬「請老婆幫顧媽媽」卻被拒！網戰翻：改成請看護

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

專注做對事、獎勵自然來！永慶房屋打造讓員工發光的多元職場

55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

交往年薪300萬竹科男「像和ATM談戀愛」！她嘆想分了　全看傻

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

腸病毒連續4週超過流行閾值　桃園衛生局籲落實「生病不上學」

邱澤、許瑋甯婚禮太甜！《當男人戀愛時》重返排行榜　網瘋朝聖：來看紀錄片

全國唯一三連霸！　台南市勇奪數位推動辦公室卓越獎＋因材網績優縣市獎

頭套垃圾袋、雙手遭反銬！美籍男陳屍泰國飯店　離奇死法曝光

徵檢察官助理「月新5萬起」　北檢招考26名打詐夥伴

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

10年最巨「太陽黑子群」比地球還大　天文館：中高緯度可見極光

台灣世曦：三接外推案訪價過程　從未有報載的價格122億元

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

生活熱門新聞

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

林倪安昔「非眷屬身分」　入東京巨蛋打卡惹議

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

10年都沒教召！「明年底被送14天」他崩潰

吃飽「暈碳」恐是身體存脂肪！醫曝3原則

「洛鞍」颱風最快明生成　模擬路徑曝

更多熱門

相關新聞

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

出國最能看出一個人真性情！一名女網友表示，想知道情侶或朋友合不合，最準的方法就是一起出國，因為吃飯能裝、出國不能裝，旅途中最能看出金錢觀、生活習慣與情緒管理，「有的情侶回國就分手、有的朋友回來就不聯絡」。不少網友直呼超準，除了現任，「歷屆所有前女友都是一起出國回來就分手了！」

首例！台積電爆3內鬼　東京威力涉違國安法遭起訴

首例！台積電爆3內鬼　東京威力涉違國安法遭起訴

多芬脫離苦海網送祝福

多芬脫離苦海網送祝福

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

孫生證實分手多芬

孫生證實分手多芬

關鍵字：

竹科男友工程師年薪高薪分手Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

吳建豪突暴瘦「臉凹骨頭突出」！數月驟減20kg

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面