陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料　還原歷史有力反擊日本右翼

▲ 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館公佈一批最新文物史料 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

在南京大屠殺慘案發生88週年之際，一批反映侵華日軍罪行的文物史料入藏侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。陸媒《央視》今（5）日報導，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行文物史料捐贈儀式，日軍信件、日軍佔領南京後的照片、南京保衛戰犧牲軍醫檔案、日軍「花見部隊」相冊、英法文刊物等13件（套）文物史料對外公佈。

據大陸專家們介紹，這些文物史料是對日本右翼勢力的有力反擊，為還原歷史真相、銘記民族創傷提供了不可辯駁的支撐，彰顯了海內外守護歷史記憶、捍衛正義良知的堅定立場。

▼陸方又公布侵華日軍南京大屠殺最新文物史料 。（圖／翻攝 央視）

適逢今年是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，南京大屠殺死難者家庭祭告活動剛於11月30日落幕。南京大屠殺幸存者、幸存者後代和死難者遺屬代表，以及青少年代表手持菊花肅立，祭奠在88年前遇難的親人和同胞。

南京大屠殺歷史見證者夏淑琴已是滿頭白髮，她被日本兵戳了三刀，至今留有傷疤。回憶家族在南京大屠殺中的不幸遭遇，她眼含淚水說，「日本這個國家為什麼不敢承認？知道我們那時候死了多少人啊？」

▲ 南京大屠殺生還者夏淑琴。（圖／翻攝 侵華日軍南京大屠殺同胞紀念館官網）

南京大屠殺期間，劉民生是一個年僅3歲的孩童。他的父親被日本兵抓走，他的大腿被刺傷，右腿上的疤痕至今清晰可見。談及那段國破家亡的歷史。

南京大屠殺遇難者名單牆被人們稱為「哭牆」，每個名字背後都是一條鮮活的生命。據統計，今年又有8位南京大屠殺幸存者去世，在世幸存者僅剩24人。

▼ 南京大屠殺遇難者名單牆被人們稱為「哭牆」。（圖／翻攝 侵華日軍南京大屠殺同胞紀念館官網）

▲美籍華人魯照寧此次向紀念館捐贈文物史料114件（套），包括報紙、雜誌、歷史照片。（圖／翻攝 侵華日軍南京大屠殺同胞紀念館官網）

由於日本政府始終未承認在南京大屠殺造成災難，大陸方面與各界人士長期接力堅持搜集史料證據，日前英美報刊以第三方視角揭露日軍暴行。

美籍華人魯照寧此次向紀念館捐贈文物史料114件（套），包括報紙、雜誌、歷史照片，以及日本投降特製紀念紗巾、紀念信封、明信片等，其中多份英美報刊以第三方視角，詳細記錄了日軍在南京的暴行。

1938年6月2日出版的美國《肯》雜誌，在第12至15頁以《The Sack of Nanking》（《南京浩劫》）為題刊發長篇紀實報道。

該文由約翰・馬洛尼根據南京安全區國際委員會總幹事喬治・費奇的口述撰寫，詳細記錄了南京大屠殺慘案，「1937年12月，日本軍隊佔領南京，造成了現代史上真實可信的、規模最大的屠殺。老人、嬰兒，乃至腹中胎兒，無一幸免……燒焦的屍體遍地都是，有些地方堆疊得有六七層甚至八層高……回望城內，眼前是一片混亂景象：到處是屍體、扭曲的汽車底盤、沈默的炮口、散落滿地的炮彈和子彈殼，以及浸透了鮮血的被褥捆。

國家記憶與國際和平研究院研究員孟國祥說，「1938年7月美國《讀者文摘》上轉載了《肯》雜誌的文章，作者採訪喬治・費奇等國際友人在南京目睹的日軍實施南京大屠殺暴行的情況，當時在國際社會產生了較大反響。此次魯照寧尋獲該雜誌原件，極具史料價值。」

▲1937年10月至1938年3月兩本英國《倫敦新聞畫報》合訂本以圖文形式記錄了日軍侵華暴行。（圖／翻攝 侵華日軍南京大屠殺同胞紀念館官網）

1937年10月至1938年3月兩本英國《倫敦新聞畫報》合訂本以圖文形式記錄了日軍侵華暴行，不僅刊載了日軍空襲南京造成巨大破壞的照片，還記錄了日軍侵佔上海、蘇州等地的情況。

其中，1937年10月30日刊物中一幅圖片注釋寫道，「炸彈爆炸造成的兩個巨大彈坑，以及當新一輪襲擊威脅來臨時一群匆忙尋找避難所的人」。

▲ 1945年9月2日日本向盟國投降簽字儀式的場景，以及日軍在菲律賓馬尼拉投降及審判日本戰犯的場景。（圖／翻攝 侵華日軍南京大屠殺同胞紀念館官網）

魯照寧將1945年美國國家檔案館發行的《太平洋戰爭的結束 日本投降》文件摹本捐贈紀念館。該文件內容詳實，包括「密蘇里」號戰列艦上簽署的日本投降書、日本天皇裕仁投降詔書的影印版。

同時捐贈的一組歷史照片，記錄了1945年9月2日日本向盟國投降簽字儀式的場景，以及日軍在菲律賓馬尼拉投降及審判日本戰犯的場景，真實定格了重要歷史瞬間。