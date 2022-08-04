若開戰徵召「會上戰場嗎？」　他天真1想法被吐槽慘：別幻想了

▲原PO問卦「若戰爭國家徵召你會去上戰場嗎？」（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台後，中國立即宣布「圍台軍演3天」，從8月4日到7日組織實彈射擊，還阻斷台灣的交通，引發台海緊張局勢。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦，「認真問！若戰爭國家徵召你會去上戰場嗎？」結果一個想法被吐槽太天真，「你以為你可以選擇不要嗎？」

這位網友文中表示，說他和同事聊天，問到「戰爭國家徵召你會去嗎？」而同事雖然有妻子有小孩，仍直呼若真的有戰爭，受徵召當然會去。原PO則是給出一反應「……」，並好奇問其他人，「認真問！若戰爭國家徵召你會去嗎？」

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貼文一出，底下馬上吐槽，「你以為你可以說不要嗎？」「應該說，能不去嗎？」「不是你要不要去的問題。」「你以為被徵召還可以選喔？」「被徵召是命令。沒有在問你意願。」「一堆幻想可以抗議不去的。」「要怎麼樣可以徵召了還不會去？」、「是沒收過教召令嗎= =？上面就說要去啊！」

還有網友議論，「最慘的工作是海上撈浮腫鮪魚，海灘撿泡水屍。」「戰場上不是殺人就是被殺。」「去了在戰場打，不去在你家巷口打。」「有退路就走，不要逞強。像我這種沒退路的也只能跟他拼啊！」「我以前彈補兵，現在都椎間盤突出了，能有什麼鳥用？」「用鍵盤說去比較快。」