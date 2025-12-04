同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

▲原PO猶豫是否要離職。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人工作穩定後，便會思考該不該離開爽缺，開始新的挑戰。近日就有一名女網友分享，自己目前在高雄做著不算忙、同事友善的兼職工作，但想到父母十幾年後會退休、自己不可能一輩子做PT，因此陷入兩難，不知是否要離職。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「待到爽缺要不要離職」為題發文表示，自己從大學畢業後，就在目前的公司待了兩年多。她說，這是份兼職工作，每天只需工作6小時，時薪隨基本工資調整，由於工作量不重、同事友善，還有見紅休、特休、三節紅包，甚至提供免費午餐，所以對她來說，這正是份爽缺。

原PO坦言，她住在家裡沒有經濟壓力，父母目前也仍在工作，家庭狀況介於普通到小康之間，其中，爸爸是公職，有終身俸。不過，她考慮到父母再十幾年也會退休，她也不可能一直做兼職，所以就猶豫是否要離職。

原PO也說，她在思考是否要趁著年輕，來做一些事情，像是到菲律賓讀語言學校、學習電腦軟體、打工換宿。她透露自己有100萬元存款，做這些事是沒有什麼經濟壓力的，唯一擔心的，就是休息一、兩年後，不知能否適應職場，或害怕找不到能做下去的工作。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得去菲律賓語言學校3個月是我這輩子做的最正確的決定」、「要學電腦軟體？當上班族自然就會了」、「你有存款又住家裡根本沒差，爸媽也都還有領薪水」、「支持你趁年輕去實現夢想」、「其實爽缺很少，你運氣很好，需要好好思考」。

還有網友提到兼差和薪資，「我也做過爽缺PT，但為了錢還是要忍痛離職」、「我上一份工作也很爽，一週工作時數可能不到8小時，但是為了薪水，還是閃了，不想一輩子就這個薪水」、「好奇公司未來確定不會開放正職缺嗎？如果可能會開就問問看能不能轉正，確定不會，建議按照自己想過的生活去做」。