台灣虎航「醉漢失控」全被錄！　日航警架下飛機全場歡呼

▲台灣虎航醉漢鬧機。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣虎航IT207班機原定於晚上7點40分自日本名古屋飛回台灣，卻因機上出現疑似醉酒外籍乘客，被日本航警強制帶下飛機，導致班機延誤至8點28分才起飛，預計晚間10點56分抵達桃園機場。事件發生時，乘客紛紛拍手歡呼，現場氣氛一度熱烈。機上的當時畫面也在Threads瘋傳。

事情發生在一趟原本平靜的返台旅程。據一位網友在「Threads」社群平台分享，他搭乘的台灣虎航IT207班機上，突然有多名日本航警登機，大家才發現機艙裡有一名明顯醉酒的外籍男乘客。他在座位上行為失控，疑似大聲喧嘩，讓其他人都感到十分困擾。

日本航警隨後上前將這名醉漢帶離座位，現場不少乘客忍不住鼓掌、歡呼，氣氛瞬間緩和不少。據目擊影片顯示，這名外籍男子在機艙門口還想用英文和航警理論，但最終還是被多名日本航警強行拉下飛機。當他離開後，機艙內再次爆出掌聲，全場都鬆了一口氣。

原本這班IT207班機預計晚上10點20分抵達台灣，卻因這名醉酒乘客擾亂秩序，延誤了近50分鐘才順利起飛。最後，班機預計晚間10點56分抵台，讓乘客們終於能安心返家。