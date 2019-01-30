走進漢堡王！他驚問「有復活跡象？」　網推爆「這個堡」：屌打大麥克

▲網友問，漢堡王是否有起來的跡象。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／綜合報導

台灣有許多速食店，最受歡迎的應為麥當勞。一名男網友貼文表示，他看到一家新的漢堡王開幕，訝異直呼「還滿多人吃的，以前根本大家都不屑吃吧」，忍不住問「現在漢堡王有起來的跡象嗎？」看到貼文後，鄉民紛紛留言推爆漢堡王「可以多復活一點嗎」、「華堡屌打大麥克不知道幾條街，分量也屌打」。

一名男網友在PTT的Gossiping板上貼文「漢堡王近年來好像很夯？」說他看到有一家新的漢堡王在正義北路開了，還蠻多人吃的；他說，以前大家好像都不怎麼吃，麥當勞整個大勝漢堡王，「在90年代大家都把麥當勞當成有錢人吃的東西，現在漢堡王有起來的跡象嗎？尤其兒童樂園店，真的超多人」。

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▲漢堡王的華堡餐組合。（圖／達志影像／美聯社）

看到貼文後，不少人紛紛留言誇漢堡王「漢堡很猛啊」、「我都點華堡餐加點十塊雞塊搭烤肉醬」、「烤肉醬屌打糖醋醬」、「華堡都X他X的疊爆，沒錯就是X他X的疊爆」、「漢堡王漢堡+洋蔥圈就是極品」、「薯泥牛肉堡好吃 漢堡內的燒烤醬百搭」、「M台資化加上潮度衰退，堡王走高價美式路線可能反攻一波」。

也有網友認為，是麥當勞CP值越來越低的問題，漢堡王其實也是以前比較厲害，「最原始版本的華堡真的超大」、「麥當勞變向漲價又越來越難吃」、「華堡以前真的超大，屌打現在的雙層大麥克」、「華堡以前剛開始買一送一的時候吃超爽」、「漢堡王早就不行了，變小變貴變難吃，20年前的漢堡王才是真正好吃的時代」。

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