台「傳說中廚具」強襲日本…節目預測「今年會爆紅」！網竟酸：丟臉

▲日節目《已經是午間了》預測2019年會爆紅的復古家電。（圖／翻攝《已經是午間了》YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本電視台綜藝節目《已經是午間了》預測2019會爆紅的商品，其中的第2名是台灣知名家電「大同電鍋」。大同電鍋素有台灣「傳說廚具」之稱，好評歷久不衰，但有網友看到竟說，「這是該驕傲還是丟臉呢？」等感想，引起網友熱烈討論。

《已經是午間了》節目依照慣例，請人氣流行雜誌《Mart編集部》預測2019年會在日本爆紅、流行的復古家電前5名，而第2名正是近幾年才進駐日本販售的「大同電鍋」。據悉，《Mart編集部》曾成功預測「cocopot便當盒」會在日本大賣，結果2018年銷售量變成長3倍，賣出14.2萬個。

▲▼大同電鍋是台灣家家戶戶都有的神器。（圖／翻攝《已經是午間了》YouTube）



《Mart》雜誌總編輯指出，大同電鍋在台安歷史悠久，從1960年代就開始流行，幾乎家家戶戶人手一台，且功能包括蒸、可炊、可煮等變化性多樣，之前就有許多日本人專程從台灣帶回，而現在日本也買得到。

有網友在PTT發文表示，「大同電鍋竟然是第二名!! ..這是該驕傲還是丟臉呢？」引起網友怒火，「為何要丟臉？」、「不會壞超屌的 你不懂」、「為什麼要丟臉？ 大同電鍋除了煮飯屌打很多電鍋」、「我媽都嫁妝之一就是大同電鍋，現在還在用怕了吧」、「ig超多日本人標記大同電鍋 丟你ㄇ」、「丟你個頭啦 留學生的神器」。

▲網友的PO文引起熱烈討論。（圖／翻攝PTT）



但也有網友認同原PO說，「大同電鍋是真的很好用啊 只是現在出的都不耐用」、「我覺得他厲害的地方不是技術 而是台灣人可以用成這樣」、「機構很簡單是怎樣壞掉」、「拿來用可以，拿來驕傲就是丟臉」。