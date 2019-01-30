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年薪80萬「覺得很多嗎？」！護理師吐「血汗日常」　曝態度差真相…網看哭

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護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲護理師的日常相當辛苦。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前表示「最近有護士出包，大家都歸咎護理師血汗、薪水太低」，讓他在貼文中忍不住直問，「護理師薪水不是有超過平均所得嗎？怎麼都說是因為薪水太低的關係？」一位護理師看到貼文後，回文算薪水給網友看，也曝光高薪背後的日常，現實讓其他人直呼「真的好辛苦」、「你們好偉大，辛苦了」。

該名護理師回文PTT的WomenTalk板上一則文章，他看到有人問「護理師薪水很低嗎？」，便說「就用最中間值來算給你聽好了，中部醫學中心薪水，底薪就不說了、笑掉大牙」。他說，五專跟大學畢業薪水有差，「就用大學來說，大學畢業月薪約37-38k，這是剛進醫院」，而且每年都會調高，不過也差沒多少，大概1、2千做微調，頂多來到40k、從N->N1。

護理師說，接下來要到N3、N4就很拚了，要看報告投不投得過，要靠下班時間努力寫報告改報告，還要用自己的假去上晉升的課，然後每6年換照都要120小時學分，這些都要用自己的時間去上課，「沒錢、沒錢、沒錢der，在醫中4年、職級N2、白班全薪約4萬左右，包小夜約5萬、包大夜約6萬，曾經一整年都是包大夜，加上三節年終，最後年薪才來到80多萬」。

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護士示意圖（圖／達志／示意圖）

▲護理師得用自己休假時間進修。（圖／達志／示意圖）

護理師還曝光，「年薪80多萬」背後的日常生活，「來說說我們上班做什麼，對量血壓發藥基本款，但是你以為這麼好賺嗎？」他說，每天上班前都會在家憂鬱一下，「今天的病人病況不知道差不差、好不想顧到某某床的病人、忙他一床就不用下班了」、「昨天好像漏東西給白班了，已經在群組被念過了，等等上班又要被學姊念一次……」

護理師表示，這些情形大概做3、4年後就會麻痺了，撐過去以後，自己就會像新聞上說的「護理師因為態度差，家屬不爽怒吼護理站的主角」。他忍不住在文中道歉，說他們不是不哭不笑沒血沒淚、他們已經累了、麻痺了「上班沒空吃飯、上班沒空上廁所、上班8小時沒坐下來、上班被學姊刁難、上班被醫師白眼、上班被家屬指責」。

他說，本來以為8小時結束、交完班、補完東西以後就能下班，「補完東西都delay 1小時了，嘆了一口氣之後，紀錄都沒打，再delay 1小時吧，呵呵！」當護理師辛苦了好幾年之後，能不能改變呢？「當然可以，要嘛嫁人當少奶奶、要嘛離職去診所、要嘛考個公職」。

這位護理師透露，目前他正努力往護理長的路上邁進，「護理師們加油，薪水是靠自己爭取來的，如果嫌現在的事情多、又忙，就努力晉升努力讀書吧；改變不了環境、就改變自己吧！」

他也在留言處說，他從小就立志當護理長，「國小的同學都知道，不是因為薪水還是為了爽，而且當時父母甚至阻攔我，要我讀公立高中，但我還是忤逆他們硬是要當護士」，他說文中只是敘述護理環境，每個人當護理師的初心不同，他也無法揣測，「只是建議如果想繼續在這個環境，不往上爬會很辛苦的」。

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關鍵字：護理師,薪水,PTT

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