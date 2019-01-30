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茹絲葵、教父2選1！他2訴求解答「想打卡選OO」　神推這間：記得直接單點

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▲▼ 。（圖／資料照）

▲2家牛排館，你會選哪一間呢？（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前發文，說朋友臨時找他吃牛排，但不知道要選「茹絲葵」還是「教父」，便求助鄉民「有沒有牛排專家能開示一下的？主要要求是主餐好吃跟氣氛佳，哪個勝出呢？」貼文意外吸引鄉民熱論「帶女友吃茹絲葵、帶父母吃教父」。另一位網友則是回文分析，以2項訴求「要吃牛排、要拍照打卡」提出建議。

一名網友在PTT的Gossiping問卦「茹絲葵跟教父怎麼選？」文中表示，朋友很臨時地找他，說突然很想吃牛排，討論了一下決定隔天就去吃，但不知道「茹絲葵」跟「教父」這2間牛排館要選哪間，想問有沒有牛排專家能開示一下，「主要要求是主餐好吃跟氣氛佳，哪個勝出呢？」

茹絲葵。圖／黃士原攝

▲茹絲葵牛排。（圖／記者黃士原攝）

看到貼文後，鄉民紛紛留言熱議，「要精緻選教父，要大塊肉+奶油香選茹絲葵」、「茹絲葵吃民生東路那間感覺比較好吃」、「茹絲葵，記得點開胃菜」、「會選教父的都是年輕人，真正高級的人會選茹絲葵」、「茹感覺是個傲嬌女，吃她吧！教父感覺就很兇，M屬性也可考慮」。也有人2間都不推「孫東寶吃一吃就好」、「要就選Smith & Wollensky，其他不考慮」、「我寧願去吃赤鬼」、「推雅室啦！好吃多了」。

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▲菲力老饕牛排。（圖／教父牛排提供)

▲教父牛排館的菲力老饕牛排。（圖／教父牛排提供）

另一位網友則是在Gossiping回文，他說自己2家都吃過，「個人認為，茹絲葵是相當老派的美式牛排店，教父則是裝潢較有現代感的牛排店」，這2間都還OK，如果只是要吃牛排就選茹絲葵，如果想拍照打卡選教父。最後他也推薦「如果是我個人，我對於美式牛排本身沒有特別愛，如果要吃西餐，在台灣，比較保險的選項大概是侯布雄」。

他表示，侯布雄雖然沒有特別令人驚艷的料理，但也很少有特別難吃的，「記得直接單點，不要點套餐；單點品項（會換，以下僅舉例）個人覺得味噌圓鱈、烤龍蝦、羅西尼牛排、炸田雞、炸朝鮮薊，這幾道還不錯」。

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▼網友推侯布雄牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲侯布雄接班人來台客座　招牌番茄起司凝凍像是藝術品。（圖／記者黃士原攝）

ET快訊
與陪酒妹玩「揉乳遊戲」16小時　臥底警：不揉會被懷疑
快訊／恰恰彭政閔宣布退休　「球季結束後卸下球員身分」

關鍵字：茹絲葵,教父,牛排,美食,PTT

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