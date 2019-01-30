首次現身法庭！孟晚舟申請更改擔保人獲准　3月6日再次應訊

▲孟晚舟身穿黑衣戴帽子現身法庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國司法部正式起訴中國科技巨頭華為及其財務長（CFO）孟晚舟後，孟晚舟29日首次現身加拿大溫哥華卑詩省（British Columbia）最高法院，要求更改一名擔保人進行聆訊。加拿大司法部發布聲明表示，這項申請已經得到法官批准，由於美國正式提出引渡要求，孟晚舟下次出庭時間訂在3月6日早上10時。

孟晚舟的律師馬丁（David Martin）表示，原本其中一位擔保人房屋仲介羅伯．鄭（Robert Cheng）表示願以他名下180萬加元（約新台幣4200萬元）住宅作擔保，但在保釋期間「房產價格下跌」，因此無法提出擔保，改由另一名人士Jing以現金代付，現在他們打算重新恢復羅伯．鄭與他妻子的擔保人身分。



加拿大司法部發言人麥克努德（Ian McLeod）稍早表示，當局同意有關申請。美國司法部日前向加拿大司法部發出引渡孟晚舟的要求，加拿大相關單位收到申請後，有30天時間裁定是否足夠且完善的證據引渡，並由該國司法部長拉梅蒂（David Lametti）發布正式命令，裁定的截止日在3月1日。

美國提出引渡要求後，中國駐加拿大使館表示，「這次案件並非普通的司法案件，而是嚴重的政治事件；美國動用國家力量抹黑和打壓特定的中國企業，敦促加拿大盡快釋放孟晚舟。」