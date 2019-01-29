影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

▲俄軍圖-22M3墜毀畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯一架圖-22M3轟炸機（Tupolev-22M3）22日墜毀在莫曼斯克（Мурманск）地區，導致機上4人中有3人不幸罹難，研判可能是因為天氣狀況不佳，使得降落時發生意外。據悉，這是俄軍近3年來損失的第3架圖-22轟炸機。

影像顯示，圖-22M3著陸時突然彈起一下，隨後側翻冒出火光，機翼也瞬間噴飛成火球，並且斷成數截；俄國防部官員表示，這架圖-22M3並沒有攜帶武器，當訓練結束後準備返回奧蘭亞空軍基地（Olenya Air Base）時，因為能見度低的關係，不慎在硬著陸時發生憾事。

▼Tu-22M轟炸機。（圖／翻攝自圖波列夫公司官網）

失事飛機上共有4名乘員，分別為正駕駛、副駕駛、領航員和系統操作員，其中3人不幸殉職。據悉，這款轟炸機主要負責海上打擊與轟炸，近年來北極戰略地位日漸重要，因此即便氣候惡劣，俄軍也仍頻繁執行軍事活動。

資料顯示，圖-22M3M換裝新型發動機，總推力可超過50萬牛頓，最大速度為2.3馬赫，具備高速與低空突防能力；另外，Tu-22M3M可以掛載「匕首」導彈，使它能夠摧毀2000公里範圍內的艦船目標，作戰火力非常兇猛。