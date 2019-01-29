　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲俄軍圖-22M3墜毀畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯一架圖-22M3轟炸機（Tupolev-22M3）22日墜毀在莫曼斯克（Мурманск）地區，導致機上4人中有3人不幸罹難，研判可能是因為天氣狀況不佳，使得降落時發生意外。據悉，這是俄軍近3年來損失的第3架圖-22轟炸機。

影像顯示，圖-22M3著陸時突然彈起一下，隨後側翻冒出火光，機翼也瞬間噴飛成火球，並且斷成數截；俄國防部官員表示，這架圖-22M3並沒有攜帶武器，當訓練結束後準備返回奧蘭亞空軍基地（Olenya Air Base）時，因為能見度低的關係，不慎在硬著陸時發生憾事。

▼Tu-22M轟炸機。（圖／翻攝自圖波列夫公司官網）

▲▼Tu-22M轟炸機。（圖／翻攝自圖波列夫公司官網）

失事飛機上共有4名乘員，分別為正駕駛、副駕駛、領航員和系統操作員，其中3人不幸殉職。據悉，這款轟炸機主要負責海上打擊與轟炸，近年來北極戰略地位日漸重要，因此即便氣候惡劣，俄軍也仍頻繁執行軍事活動。

資料顯示，圖-22M3M換裝新型發動機，總推力可超過50萬牛頓，最大速度為2.3馬赫，具備高速與低空突防能力；另外，Tu-22M3M可以掛載「匕首」導彈，使它能夠摧毀2000公里範圍內的艦船目標，作戰火力非常兇猛。

ET快訊
美國正式起訴「華為+孟晚舟」　含詐欺近23罪名
負北極震盪會讓春節變超冷？專家4點解析
雪碧醉到「喝自己吐的酒」：暈3天沒卸妝

關鍵字：圖-22M3,Tu-22M3,墜毀,俄羅斯,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／惡男嫌擋道直接踹開！女童「ㄑ型噴飛」滾1圈半...家人暴怒圍毆

影／黑衣男商場「隨機抱女童」3F往下丟...6秒後縱身跳樓

噁！她打開育嬰室驚見地上「全是尿」…墨鏡哥嗆：你管我？

華為2018年銷售額破520億美元　揚言最快今年超過三星

「華為事件」恐影響中美經貿談判　陸外交部：兩國正密切溝通

痛心！12歲女遭姑丈殘殺　父母泣：孩子下身都是血

3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

時隔2個月…D＆G辱華廣告女主角露面：希望能讓世界認識中國

美麗華酒店鋁窗砸死女遊客　清潔工打算「散菸味」目睹窗戶墜落

美中頻在台海附近秀「軍事肌肉」　孫飛：互相「發訊號」

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

張柏芝第三胎真名曝光！　 出生登記「父親欄」讓人傻眼

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

海試一周後返回大連　遼寧艦飛行甲板擋焰板全部打開

面對敵情威脅　嚴德發：戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

戰場體能消耗影響思緒　四支部衛生營專業救護培養

四支部「衛勤作業模擬訓練場」　提升戰場緊急救護能力

「天罡」芯片強力提升5G性能！紐時：美秘密施壓盟國要求圍堵華為

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

黃竣民詳解德國戰車演進　新作獲德前陸軍副總長撰序推薦　

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

人妻稱罹怪病：聽到性就想嘿咻　控網友誘約砲「像吸毒會上癮」

影／俄圖-22M3墜毀影像曝光　機身「側翻炸裂」秒成火球

快訊／美國司法正式起訴「華為+孟晚舟」　含詐欺近23項罪名

陳姵君藥師／減肥藥有用嗎？　認識常見減肥方法成效與副作用

抗寒穿搭要有「腰身」　6套造型讓你顯瘦過冬

教宗看見台灣了！　21歲高雄青年70萬人前披國旗上台奉酒水哭了

美企表現差！輝達「收入估少5億」股價暴跌13%　道瓊大瀉208點

拜託收編我！魟魚「放生2次」又上鉤　釣客傻眼：你贏了

西門登場擠爆全場！技嘉AORUS台北電玩展秀首款螢幕

楊鎮浯會見福建書記于偉國　大談新四通看好下個先「通氣」

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

軍武熱門新聞

解放軍繞台蘇-35旅已具反艦能..

美攜手盟國　圍堵華為參與5G計..

遼寧艦海試一周後返回大連

美正研製「超級砲」瞄準南海目標

戰訓任務首重「帶著敵情練兵」

解放軍第8艘055艦首裝電磁炮..

四支部衛生營專業救護培養

中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

四支部「衛勤作業模擬訓練場」

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

黃竣民新作詳解德國戰車演進

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

傳國防部斥資124億升級雲峰飛..

更多熱門

相關新聞

遼寧艦海試一周後返回大連

一周前進行改裝後首次海試的遼寧艦已在28日上午回到大連造船廠，停靠在乾船塢出口處的碼頭邊，再次在農曆春節前夕與首艘國產航母同框出現。從網傳圖片顯示，返航的遼寧艦飛行甲板上擋焰板已全部打開，《環球時報》認為，此次海試應是檢驗航母在完成維護升級和改造工作後的相關性能。

中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

解放軍第8艘055艦首裝電磁炮？

黃竣民新作詳解德國戰車演進

韓軍取消訪日行程　中斷軍事交流

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

2019日本出入境托運行李限制懶人包

18張「中長髮」髮型圖鑑

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝光

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

12星座女「溫差指數」　雙子真的很難搞！金牛冷戰還是暖暖的

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇歪

BTS柾國買5千萬豪宅「一次付清」

台北第一家「金鑛咖啡」竟倒了！

即／世界DJ冠軍出爐！DJ Afro嗨炸

更多

最夯影音

更多

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面