美正式要求引渡孟晚舟　加媒曝她還有這些關要過

▲華為財務長孟晚舟。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國司法部今天大動作舉行記者會，宣布起訴華為及其財務長孟晚舟，罪名共23項。據加拿大廣播公司（CBC）報導，加國已接獲美國引渡華為公司財務長孟晚舟的正式要求；不過當地媒體環球電視報導則提到，在加拿大引渡孟晚舟到美國前，仍有幾個步驟要走，分別是加國司法部必須在30天內局定是否給予「訴訟權」（Authority to Proceed），法官也要考量該案是否涉及政治因素。

▲美國司法部於美東時間周一下午，宣布正式起訴孟晚舟、華為及其子公司。（圖／CFP）

據加拿大媒體環球電視（Global News）報導，加拿大司法部28日深夜證實，官方已經接收到美方引渡孟晚舟的要求，聽證會預計2月6日在加拿大舉行，屆時孟晚舟也會到庭，出席對美國引渡要求的庭審。

美國司法部28日召開記者會，正式對華為技術公司及其子公司、華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟提起多項刑事訴訟，包含竊取商業機密、收集競業加密訊息、違反伊朗制裁等共23項罪名。

▲孟晚舟被逮引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

環球電視報導提到，加拿大引渡孟晚舟至美國前仍有許多關卡要過。首先，加拿大司法部必須在30天內決定是否簽發「訴訟權」（Authority to Proceed），一旦簽發，就會進行引渡聽證會；此外，在聽證會上，法官將會確定申請引渡的證據是否充足以及該案有無涉及政治因素，若法官認為申請引渡的證據不夠充足，孟晚舟將會被釋放。

孟晚舟的引渡若遭加國高等法院判決成立，她還可向加拿大最高法院上訴，並申請對部長的決定進行司法審查，一路能提訴到加拿大最高法院。換句話說，孟晚舟可透過各種法律途徑，拖延引渡程序至少數個月。

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