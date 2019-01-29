Switch正式中文化！繁中語言列「Taiwanese」　任天堂急修改

▲任天堂系統可支援包含中文等多種語言公告。（圖／翻攝自任天堂官網）

記者朱世凱／綜合報導

任天堂今（29日）正式開放下載Nintendo Switch主機最新版本7.0.0，玩家只要下載完成，Switch主機系統就可選擇中文化。不過任天堂日前公佈Switch主機支援中文的更新事項時，官方英文公告中把繁體中文寫為「Taiwanese」，而不是常用的「Chinese Traditional 」，引起網友熱議。

▼大陸網友發現繁體中文譯為「Taiwanese」。（圖／翻攝自微博）

據悉，Switch進行更新後，就可選擇包含示簡體中文（Chinese Simplified）、韓文、繁體中文（Chinese Traditional）等語言；不過任天堂17日在公告中指出，更新後新增多種語言支援功能，包括Chinese、Korean以及Taiwanese，讓大陸網友認為，繁體中文寫成「Taiwanese」摻有政治因素。

記者29日下午登陸任天堂（美國）網站發現，相關公告已經將「Taiwanese」改為「Traditional Chinese」。部分網友認為，「繁體中文在任何正式場合都很少被寫作Taiwanese，如果任天堂執意這麼寫就是擺明搞事情」；也有人認為，「Traditional Chinese是字體上的繁體中文，但Taiwanese是台灣話（比如軟件在台灣稱軟體）語言層面的說法，並非任天堂有心掀起爭議」。

▼任天堂已經將「繁體中文」英文作修改。（圖／翻攝自任天堂官網）