影／惡男嫌擋道直接踹開！女童「ㄑ型噴飛」滾1圈半...家人暴怒圍毆

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日瘋傳一段影片，一名大約2歲的女童坐在店家門口玩耍，突然被從屋內走出的男子大力狠踹，身體呈現「ㄑ字型」噴飛，在地上滾了一圈半才停下，當場嚎啕大哭。女童家長撞見後，紛紛衝上前拉扯、鎖喉、圍毆，影片曝光後引發關注。

▼女童承受不住男子力道，瞬間翻了一圈半。（圖／翻攝自搜狐視頻）

影像顯示，一名身穿藍衣的男子打算從店家門口出去，瞧見女童擋住通道，竟直接一腳踢開；女童因為承受不住力道，身體呈現「ㄑ字型」噴飛，在地上滾了一圈半才停下，隨即大哭。身著黑衣的女童家長看見後，氣得衝出來理論，並且推藍衣男一把，其他親人聽見爭執，也跟著跑出房屋來圍毆洩憤。

藍衣男原先還叼菸振振有詞解釋，見到事態不對，趕緊後退求饒，女童家屬也紛紛衝上前拉扯、鎖頸、打頭；雖然影像並未呈現事件後續，但是網友們紛紛叫好，認為「暴力雖然無法解決問題，但是可以解決有問題的人」；也有網友建議女童家屬，應該先行報警才是，否則被對方反咬傷害罪就得不償失了。

▼男子疑似因為不滿女童擋路，竟然直接一腳踹開。（圖／翻攝自搜狐視頻）

除了這次事件，在2018年8月也曾發生過踹童事件，遼寧省撫順市一位阿嬤帶2歲男孩散步，因孩子手中項鍊掉了，所以沿著路程回去撿，沒想到在拾起項鍊時，男童突然被陌生女子一腳踹飛。當被踹第二腳時，阿嬤趕緊衝上前阻攔，之後暴打陌生女；男童母親表示，孩子受到很大驚嚇，當下也已立刻報警處理。

▼女童家長氣得上前拉扯推打藍衣男。（圖／翻攝自搜狐視頻）