　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／惡男嫌擋道直接踹開！女童「ㄑ型噴飛」滾1圈半...家人暴怒圍毆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日瘋傳一段影片，一名大約2歲的女童坐在店家門口玩耍，突然被從屋內走出的男子大力狠踹，身體呈現「ㄑ字型」噴飛，在地上滾了一圈半才停下，當場嚎啕大哭。女童家長撞見後，紛紛衝上前拉扯、鎖喉、圍毆，影片曝光後引發關注。

▼女童承受不住男子力道，瞬間翻了一圈半。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲▼女童遭男子大力狠踹。（圖／翻攝自搜狐視頻）

影像顯示，一名身穿藍衣的男子打算從店家門口出去，瞧見女童擋住通道，竟直接一腳踢開；女童因為承受不住力道，身體呈現「ㄑ字型」噴飛，在地上滾了一圈半才停下，隨即大哭。身著黑衣的女童家長看見後，氣得衝出來理論，並且推藍衣男一把，其他親人聽見爭執，也跟著跑出房屋來圍毆洩憤。

藍衣男原先還叼菸振振有詞解釋，見到事態不對，趕緊後退求饒，女童家屬也紛紛衝上前拉扯、鎖頸、打頭；雖然影像並未呈現事件後續，但是網友們紛紛叫好，認為「暴力雖然無法解決問題，但是可以解決有問題的人」；也有網友建議女童家屬，應該先行報警才是，否則被對方反咬傷害罪就得不償失了。

▼男子疑似因為不滿女童擋路，竟然直接一腳踹開。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲▼女童遭男子大力狠踹。（圖／翻攝自搜狐視頻）

除了這次事件，在2018年8月也曾發生過踹童事件，遼寧省撫順市一位阿嬤帶2歲男孩散步，因孩子手中項鍊掉了，所以沿著路程回去撿，沒想到在拾起項鍊時，男童突然被陌生女子一腳踹飛。當被踹第二腳時，阿嬤趕緊衝上前阻攔，之後暴打陌生女；男童母親表示，孩子受到很大驚嚇，當下也已立刻報警處理。

▼女童家長氣得上前拉扯推打藍衣男。（圖／翻攝自搜狐視頻）

▲▼女童家長氣得上前拉扯推打。（圖／翻攝自搜狐視頻）

ET快訊
前妻8年前和小王跑了突探視！女兒暖告白網淚：爸再累都值得
男神社區騎腳踏車突然回眸！被拍4照網暴動：真的是你

關鍵字：女童,踹飛,圍毆,擋道,虐童

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／黑衣男商場「隨機抱女童」3F往下丟...6秒後縱身跳樓

宮鬥情節教壞觀眾！陸官媒列5缺點　各衛視停播《延禧》、《如懿》

噁！她打開育嬰室驚見地上「全是尿」…墨鏡哥嗆：你管我？

華為2018年銷售額破520億美元　揚言最快今年超過三星

「華為事件」恐影響中美經貿談判　陸外交部：兩國正密切溝通

痛心！12歲女遭姑丈殘殺　父母泣：孩子下身都是血

3友逼17歲女拍「自摸片」無罪　法官：當事者反應自然

時隔2個月…D＆G辱華廣告女主角露面：希望能讓世界認識中國

美麗華酒店鋁窗砸死女遊客　清潔工打算「散菸味」目睹窗戶墜落

美中頻在台海附近秀「軍事肌肉」　孫飛：互相「發訊號」

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

夫妻地鐵站吵架鬧離婚　阻擋「車門關閉」癱瘓整個列車

建交70週年！習近平北京會北韓高官　觀賞朝鮮友好藝術團演出

登場不到20秒！迪士尼小熊再遭遊客「用力拉耳」　痛苦捂臉離場...

孫楊觸「反興奮劑規則」恐禁賽　中國泳協闢謠：報導不實

叛逃大陸40年　林毅夫之妻陳雲英秘密訪台「學術交流」

影／惡男嫌擋道直接踹開！女童「ㄑ型噴飛」滾1圈半...家人暴怒圍毆

古代太監最怕「這檔事」　嬪妃爽翻他們卻尷尬又痛苦...

夫揹456萬債妻哭崩坐11樓外牆　警勸：我姊欠1370萬，你們算幸運

華聞快遞／廣東2018GDP達44.2兆　同比增長6.8%

劉鶴赴美談判前夕　WTO對美發起調查埋下「震撼彈」

毒界阿嘉女友墜樓亡疑點多　警追是否利用郵差身分販毒

26歲輟學生通過區塊鏈助外勞　只為一個初衷：想幫助人　

Wanna One你們真的熟？　河成雲拍胸脯為成員說話！

5超夯YouTuber組團「七月半」　蔡阿嘎：我們有一個金曲獎的夢

萬點封關有譜！台積電創最高價領軍蘋概股　台股收漲43點站穩萬點

急載客！運將直切外線　騎士連人帶車「左摔滑行3米」

10分鐘揪出大腸癌元兇！　「AI輔助」準確度提高到95％

為了1.5億他「殺妻騙保」痛毆後丟泳池　家屬最大希望：死刑

味全新任執行長張教華　「每天六點、全年無休到營業所報到！」從基層做起讓員工服氣的老哥

高麗菜上月崩跌每公斤4元！陳吉仲：會有「更強烈手段」來維持價格

大陸熱門新聞

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道..

起底鴨王招待所　公關180cm..

趁美委斷交　陸媒：解決台灣問題..

嚴書記被逮畫面曝光　戴手銬擦淚

實測小鵬汽車「自動停車」手能離..

12歲女遭姑丈殘殺　父母癱軟淚..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

古代太監最怕這件事　嬪妃爽他們..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

育嬰室尿滿地　噁男嗆：你管我？

叛逃大陸40年　林毅夫之妻陳雲..

劉鶴赴美談判前夕　WTO對美發..

孫楊傳拒藥檢動粗　恐終身禁賽

更多熱門

相關新聞

女童喊「謝謝老太婆」　她僵笑：好想蕊死

「今天來了一個讓我好想蕊（台語）死她的小妹妹…」一名女網友聽到女童講「謝謝老太婆」，當場理智線斷裂僵笑，沒想到女童後面的行為讓她更傻眼，「父子的禮貌明明都很好啊，那那個沒禮貌的到底是怎麼回事？」原PO的遭遇也讓老闆看不下去說話了。有人則分享自己遇到的經驗，「我笑說『什麼都可以，別叫爸爸就好』！」

揪托嬰中心虐童　衛福部建吹哨者制度

6歲童控師逼吃垃圾、釘書機夾耳

台南4歲童被凌空拖門外！園方：初犯不解聘

女童超商上廁所　少年尾隨性侵

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 嵐Arashi

熱門新聞

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道歉

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

過年北極hold不住冷空氣？彭啟明說話了

少康專案被陸關押20年　楊銘中返台

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面