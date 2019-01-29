華府攜手盟友「阻華為參與5G」　耿爽：停止無理打壓！

▲《紐約時報》刊文，華府施壓盟國阻止華為參與5G建設。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美媒近日刊文指出，華府自2018年開始就秘密號召盟國抵制華為參與第五代移動通信（5G）計畫。大陸外交部發言人耿爽28日對此表示，「事實勝於雄辯，各方的眼睛是雪亮的，我們敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，為中美企業相互投資、正常合作提供公平良好環境，多做有利於中美互信與合作的事。」

耿爽表示，「我也看到了有關媒體的報導，首先我想提醒的是，王毅國務委員2天前就近期個別國家打壓中國企業問題表明了中方的嚴正立場。王毅國務委員指出，在沒有任何證據的情況下動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種做法既不公正，也不道德。」

他也說，「一國當然有權利維護國家的信息安全，但不能打著安全的幌子，以莫須有的藉口損害甚至扼殺企業的合法正當經營，對於這種無理做法和霸凌行徑，各國都應予以警惕和抵制。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

耿爽表示，「如果我沒有記錯，（美國攜手盟友阻華為）應該是《紐約時報》發表的；這篇報導當中有這麼兩句話，一句話是『美方認為華為有間諜行為的觀點缺乏確鑿證據，這讓一些國家質疑美方的行動究竟是真正為了國家安全還是為了防止中國獲取競爭優勢』；另一句話是『迄今為止，針對華為的恐懼幾乎全部都是理論性的，美方部分現任和前任政府官員聲稱，有一些秘密報告暗示該公司可能參與了中國的間諜行為，但從未公開這些報告』。我引用的可都是《紐約時報》這篇報導裡的原文。」

他最後說，「事實勝於雄辯，各方的眼睛是雪亮的，我們敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，為中美企業相互投資、正常合作提供公平良好環境，多做有利於中美互信與合作的事。」

▼除了華為之外，美國計畫在關鍵通訊上禁用中國企業出產設備。（圖／路透）

《紐約時報》指出，華府官員2018年春天訪問德國時說，使用廉價中國電訊設備所帶來的經濟效益，將會超過北大西洋公約組織（NATO）承受的安全威脅。有消息指出，白宮目前正起草一份行政命令，希望有效禁止美國企業在關鍵電訊網路上使用中國設備，這項行政命令的效力範圍遠超過現有的法規。

大陸外交部發言人華春瑩曾說，「華為作為全球第一大通信設備供應商，與世界很多國家都展開了很好的合作，其產品質量、信譽、安全性等，都受到合作夥伴的廣泛充分肯定，沒有任何方面能拿出證據證明華為像某些國家、某些人所指稱的那樣構成安全威脅。」