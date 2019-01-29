陸外交部：美應立即撤銷孟晚舟逮捕令　不要發正式引渡請求

▲大陸外交部呼籲美國應撤銷對孟晚舟的逮捕令。（圖／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國確定向加拿大尋求引渡華為副董事長兼財務長（CFO）孟晚舟，同時對她及華為起訴多達23項的罪名。大陸外交部發言人耿爽29日表示，「美方應停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上愈走愈遠。」

耿爽強調，「中方高度關切美國司法部對華為公司及其副董事長、首席財務官孟晚舟等提出起訴。中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，同時要求各國為中國企業的正常運營提供公平、公正、非歧視的環境。」

耿爽也說，美方動用國家力量抹黑和打擊特定的中國企業，企圖扼殺企業的正當合法經營，這背後有很強的政治企圖和政治操弄。「美加兩國濫用他們之間的雙邊引渡條約，對中國公民無理採取強制措施，是對中國公民合法權益的嚴重侵犯；中方同時敦促加拿大立即釋放孟晚舟，不要為美國火中取栗，中方也將堅決捍衛中國企業的合法、正當權益。」

工信部通信發展司司長聞庫則認為，有關國家在沒有證據之下，以國家力量抹黑或打擊特定企業，是不公平及不道德的。「工信部是行業主管部門，一直鼓勵中國企業按照市場原則及國際規則，遵守當地法律及在當地開展合作，希望有關國家為中國企業在當地發展業務，提供公平、公正及可預期的環境。」

▼美國代理檢察長惠特克（中）。（圖／路透）

美國司法部門28日對華為技術公司及其子公司和孟晚舟提出多項指控、包含詐欺、竊取商業機密、違反伊朗制裁條約等，內容提到華為從銀行與電信詐騙妨礙司法公正，並且計畫要從跨國電信公司T-Mobile US Inc.竊取商業機密。

代理檢察長惠特克（Matthew Whitaker）聲明表示，「我們正對電信巨頭華為及其聯繫人提起刑事訴訟，中國必須讓公民與中國公司負責遵守法律。」

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