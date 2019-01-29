影／她腋下手術醒來「私處流體液」　狼醫求：私下解決！　

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記者朱世凱／綜合報導

四川成都市一名27歲李性女子到雙流恆康醫院進行腋下除臭手術，不料麻醉後便沉沉睡去，等到醒來時感覺下體疼痛且有異物流出，氣得質問醫生是否非禮她。醫生急忙問「能否私下協商」，李女立刻衝出檢查室大聲呼救，並報警處理。

▼李女麻醉過程竟遭到醫生性侵。（示意圖／CFP）

據新京報報導，此事發生在2018年5月10日，李女到醫院向醫生羅平表示，自己想做腋下除臭手術，隨後便被對方帶至檢查室注射麻醉藥，沒想到醫生竟然趁著她昏睡過去時趁機性侵。李女朋友說，當事者之所以察覺，是因為朦朦朧朧醒來感覺下體有東西流出，而且有疼痛的感覺，因此質問羅平是否非禮她。

羅平聽到後先問說能不能私下解決，李女馬上拒絕並衝出檢查室呼救，羅平聽到對方嚷嚷也嚇得趕緊溜走，還不忘將李女的手機還有身穿的工作服事先扔掉。警方調查發現，這名狼醫根本沒有醫師資格證和醫師執業證，他在2016至2018年擔任這項職位，僅靠著複印的假資料而已。

▼李女媽媽為女兒抱屈，揚言要跳樓。（圖／翻攝自微博）

雙流區人民法院本（1）月28日開庭審理，認定羅平犯強姦罪、搶奪罪和使用虛假身份證件罪，判處其有期徒刑6年4個月、罰金人民幣4000元（約新台幣1萬8000元）。據悉，李女的媽媽事後曾多次揚言要跳樓，認為醫院推卸責任，親朋好友也多次到醫院門外拉布條抗議。

▼李女親朋好友也到醫院外頭拉布條抗議。（圖／翻攝自微博）

網友看完表示，「醫生這麼惡劣竟然只判6年」、「無照行醫+強姦應該判無期吧」、「醫院不用負責？」、「這判決對李女太殘忍了」、「化學閹割還差不多」。

▼李女手術醒來後感覺下體怪怪的，驚覺被非禮。（圖／翻攝自新京報我們視頻）