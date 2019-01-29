影／他揭發海鮮店電子秤「數字灌水」！店員惱羞動手：你吃不起

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記者朱世凱／綜合報導

四川樂山市一名鄭姓男子27日開車載家人到雲南鹽津縣遊玩，路途中看見一間鯰魚餐廳，決定下車大快朵頤。鄭男告訴老闆，家人吃不了這麼多，殺隻小一點的魚就行，結果電子秤顯示這條魚重量是2.4公斤，他感覺有點古怪，立刻拿起櫃台旁596毫升的礦泉水一量，重量竟顯示0.8公斤，當場揭發餐廳電子秤動過手腳。

▼鄭男發現店家的電子秤數字亂跳。（左圖／CFP，右圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，鄭南在當天中午1時許經過涼風凹隧道，看見路旁有一家鯰魚店，因此下車用餐；鄭男和老闆說，「我們3個大人和1個小孩吃不了那麼多，給一隻個頭小些的魚就好。」結果店員拿出的魚放上電子秤後顯示為2.4公斤，鄭男覺得不對勁，所以從櫃檯旁拿了一瓶礦泉水放上電子秤，才發現餐廳做生意不老實，店員此時支支吾吾，不知道該如何回應。

鄭先生隨即拿起手機拍攝，並且衝去找大廳找老闆理論，不過當他第二次將礦泉水放到有做過手腳的電子秤上時，顯示的數字又變回0.6公斤。他說，「我只能猜測，我剛剛出去時他們把秤調回來了！」這段期間，鄭男不斷要求拍攝蒐集證據，但老闆不斷制止。

鄭男在結帳時直接向老闆說，「我們是出來旅遊的，不想被這事情影響心情，你就按實際重量結算。」老闆表示肯定給他們「優惠」，並最終按照2公斤重量結算；但鄭男認為按照第一次放礦水泉的情況，這個魚頂多就只有1.5公斤左右而已，要求對方用實際重量結帳。

▼店員態度惡劣，還作勢要打人。（圖／翻攝自梨視頻）

不過老闆強硬拒絕要求，鄭男擔心下午出遊行程被耽擱所以放棄爭論，付完310元（約新台幣1400元）的飯錢後，向老闆索取發票，沒想到又再次被拒絕；此時，突然有一名中年男子衝出來作勢要打人，嘴裡還不斷罵髒話，「吃不起就不要吃！」其他店員也幫腔說，「你就是吃不起。」

鄭先生最後說，「擺明是他的秤有問題還這麼囂張，不知道之前有沒有其他人上了當。」據悉，鹽津縣相關單位接獲報案後，認定投訴情況屬實，要求店家退還消費金額310元（約新台幣1400元），並按消費金額3倍賠償900元（約新台幣4100元），總計1210元（約新台幣5400元）支付給消費者。

▼店員不斷罵髒話，還說鄭男就是吃不起才會找碴。（圖／翻攝自梨視頻）