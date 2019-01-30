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美「宣戰華為」正式要求引渡孟晚舟　中加關係掀波一次看懂

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▲孟晚舟1日在溫哥華被逮。（合成圖／CFP）

▲孟晚舟2018年12月1日在溫哥華被逮。（合成圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國司法部周一正式對華為、其2間子公司，以及財務長孟晚舟提出23項控罪，包括多起詐欺、竊密等，並聲稱將向加拿大要求引渡孟，此舉恐讓美、中、加關係更加緊張。孟晚舟去年12月1日在溫哥華轉機時被拘留後，北京加也逮捕加拿大前外交官康明凱及另位商人；此外，大連中院在本月14日重審改判毒販謝倫伯格死刑，讓生變的中加關係再添更多動盪。

▲孟晚舟被逮引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

▲孟晚舟被逮引發中美加三國外交關係震盪。（圖／CFP）

華為副董事長兼財務長孟晚舟去年12月1日在加拿大被拘留，雖然已獲保釋，但目前仍被軟禁在溫哥華家中，有可能被引渡至美國受審。若依規定，美國要在60天內提出正式的引渡請求，加拿大司法部必須在30天內決定是否給予「訴訟權」（Authority to Proceed），法官也要考量該案是否涉及政治因素，再透過聽證會由法官裁決。

美國司法部在美東時間28日，正式起訴華為及其財務長孟晚舟，共提出13項刑事指控，包括串謀銀行詐騙、電匯欺詐、違反國際緊急經濟權力法案（IEEPA）、串謀洗錢等。此外，也對Huawei Device USA、Skycom Tech兩家華為子公司以10項罪名起訴。

就在對華為及孟晚舟提出起訴之際，美國司法部當日也向加拿大政府正式提出引渡需求。加拿大司法部28日深夜證實，官方已經接收到美方引渡孟晚舟的要求，聽證會預計2月6日在加拿大舉行，屆時孟晚舟也會到庭，出席對美國引渡要求的庭審。

▲加拿大逮捕華為CFO孟晚舟（右），大陸外交部發言人耿爽（左）籲立即放人。（圖／翻攝自大陸外交部官網、CFP）

▲加拿大逮捕華為CFO孟晚舟（右），大陸外交部發言人耿爽（左）籲立即放人。（圖／翻攝自大陸外交部官網、CFP）

大陸外交部發言人耿爽29日在例行記者會上表示，陸方已在第一時間分別向美方和加方提出了嚴正交涉，執意向加方提出引渡要求表示強烈不滿和堅決反對。耿爽也直言，我們再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令及正式引渡要求，同時敦促加方認真對待陸方嚴正立場，立即釋放孟晚舟女士並切實保障她的合法、正當權益，不要為美「火中取栗」。

《華為風波》

【2018年】

▲華為財務長孟晚舟保釋後返家。（圖／CFP）

▲華為財務長孟晚舟日前保釋後返家。（圖／CFP）

●12月1日

孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時遭到逮捕。

●12月7日

孟晚舟出席在溫哥華法庭召開的保釋聆訊，被指透過一間香港公司，在伊朗開進行交易。

●12月10日
加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及一位加拿大商人史派佛（Michael Spavor）分別在北京和丹東被拘留。

●12月11日

孟晚舟於當地時間11日在加拿大以保釋金加幣1000萬元（約合新台幣2.3億元）交保候傳，需在2019年2月6日向法院報到。她同時也要遵守16項保釋條件，包括留在卑詩省內、從晚上11點到早6上點必須待在室內、交出所有護照、佩帶GPS電子腳鐐等。

●12月14日及16日

加拿大獲准探視，該國駐陸大使麥家廉（John McCallum）先後與康明凱及史派佛會面。

●12月29日

加拿大全球事務部證實，日前因簽證問題遭拘留的公民莎拉．麥克弗（Sarah McIver）已獲中國釋放，但康明凱及史派佛仍被扣。遼寧高院裁定涉及走私222公斤「冰毒」的加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）一審判決太輕，發回重審。

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

【2019年】

●1月6日

加拿大參眾議員組成的訪問團6日至12日訪問中國大陸，向中方施壓要求釋放康明凱及史派佛。

●1月8日

波蘭逮捕一名華為技術有限公司在當地的員工，並指控他從事間諜活動。同案另一名被捕人士為波蘭國家安全局前高層。

●1月14日

大連市中級人民法院14日一審改判加拿大籍男子謝倫伯格死刑。

●1月26日

加拿大駐陸大使麥家廉多次公開評論孟晚舟案，但其言論與官方立場相左，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發布聲明宣布將他辭退。

●1月28日

謝倫伯格正式就大連中院日前的判決提出上訴申請。

●1月29日

美國司法部起訴華為、Huawei Device USA、Skycom Tech及其財務長孟晚舟的23項刑事控罪，包括指控華為涉及銀行詐騙、竊取貿易機密、收集競業加密訊息、違反伊朗制裁等罪名。美國司法部當日也確定，並已對加拿大提出引渡孟晚舟的要求。

►美大動作提引渡　孟晚舟律師：她不應成為中美關係人質
►美正式要求引渡孟晚舟　加媒曝她還有這些關要過
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關鍵字：美國,司法部,引渡,孟晚舟,人質,中美關係,美中關係,起訴,北美要聞

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