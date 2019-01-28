為搶生意！女員工只穿黑內衣「自拍事業線」誘客戶...下場超悽慘

▲女員工為了搶下廣告生意，不惜拍裸露照色誘客戶。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

天津市暢達傳媒公司一名鄭姓女員工，為打敗同業，順利爭取廣告生意，竟穿著黑色胸罩露出火辣事業線，拍下影片及圖片傳給北京「北冰洋飲料食品公司」的市場部門負責人，打算以「美人計」搶下訂單。沒想到，對方竟然將這些性感照上傳網路，並且發表一篇名為《問責天津暢達傳媒公司》的文章，舉報這間合作客戶「極度惡劣影響家庭」。

北冰洋公司在微博上貼出2張照片，點名暢達公司派來接洽廣告生意的職員為鄭思思，只見照片中的女子僅穿黑色內衣，裸露大片雪白肌膚，對著鏡頭露齒甜笑。北冰洋的市場部負責人收到以後，不但沒有被色誘成功，反倒實名舉報，將這些臉紅心跳的照片放到網路上。

▼北冰洋公司直接將照片放上網路公審。（圖／翻攝自微博）

北冰洋公司在官方微信公眾號寫下，「天津暢達傳媒公司派工作人員鄭思思來北京對接高鐵廣告服務，為達目的，不惜以發裸露影像，挑戰社會道德底線，危害社會公共秩序，騷擾我司市場部負責領導，極度惡劣影響之家庭，我司堅決依法抵制該行為，希望貴公司給予合理解釋！」

據悉，天津暢達是一間專業的鐵路媒體營運商，成立於2007年，目前獨家擁有北京鐵路局媒體運營權和廣鐵集團、濟南鐵路局的媒體資源。網友表示，「傳媒公司應該會回應員工個人行為與我公司無關」、「求騷擾！」、「為了工作還要這樣拍照，真的很不容易」、「跪求影片」、「歡迎跟我洽談廣告」、「請給我鄭小姐的聯絡方式」。