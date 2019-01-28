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「天罡」芯片強力提升5G性能！紐時：美秘密施壓盟國要求圍堵華為

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▲▼華為5G設備在澳洲、紐西蘭接連受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國計畫攜手盟國阻止華為參與5G建設。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國自2018年開始執行一場神秘且帶有威脅性質的全球性活動，那就是號召盟國抵制華為參與建設第五代移動通信（5G）。《紐約時報》27日指出，英國、德國與波蘭等國家都備感壓力，紛紛考慮是否該用「國家安全」的名義，削減或禁用華為及其他中國公司的設備。

報導指出，英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）日前訪問華盛頓，其中一項關鍵議題便是英國是否同意白宮的要求，禁止封殺華為建設新一代電話網路，因為這可能影響英、中關係；除了英國之外，波蘭也是備受美國施壓的國家，白宮官員甚至表示，美軍是否部署當地，將取決於華沙政府的決定。

▼除了華為之外，美國還打算在關鍵通訊上禁用中國企業出產設備。（圖／CFP）

▲▼華為。（圖／CFP）

據悉，華府官員2018年春天訪問德國時說，使用廉價中國電訊設備所帶來的經濟效益，將會超過北大西洋公約組織（NATO）承受的安全威脅。有消息指出，白宮目前正起草一份行政命令，希望有效禁止美國企業在關鍵電訊網路上使用中國設備，這項行政命令的效力範圍遠超過現有的法規。

華為日前高調發布5G基地台核心芯片「天罡」，這款芯片的最大特色是具有極高的集成度，以及提升2.5倍的運算能力，「天罡」也間接展示了華為強悍的工程整合能力。

華府認為，世界正上演一輪新的軍備競賽，即便這次競爭的是科技層面而非常規武器，但對美國的國家安全仍構成同等威脅；在一個網路控制成為強大武器的時代，只要誰能主宰5G，誰就可獲得經濟、情報及軍事上的優勢。

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關鍵字：華為,5G,Jeremy Hunt,美國,通訊,第五代移動通信,天罡

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