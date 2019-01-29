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翁章梁夫婦「一日爸媽」　新春送愛安仁家園

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▲▼ 翁章梁安仁家園。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 翁章梁夫婦安仁家園關懷幼少。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前偕同太太劉莉英及嘉義縣社會局長李政毅，陪同下前往安仁家園關懷接受安置的少年及兒童，擔任一日爸媽的角色，翁章梁逐一為小朋友們穿上新衣、陪伴打掃、貼春聯、圍爐，還致贈紅包，並慰問工作人員默默的付出與辛勞，感謝他們提供這群不幸的兒少妥適的關懷與照顧，讓他們都能快樂成長。

▲▼ 翁章梁安仁家園。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣長期處於弱勢社經環境，缺乏兒少收容安置機構，「安仁家園」是嘉義縣第一所兒童及少年安置與教養機構，由社會局轉介院童，提供不幸兒童與少年一個正常的家，讓遭受家庭變故0至18歲的兒童及少年能就近接受長期性照顧與輔導。

▲▼ 翁章梁安仁家園。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

翁章梁夫婦陪同家園中小朋友一起除舊布新整理環境、張貼春聯、圍爐並發小紅包給每一位院生，提前體驗新年氣氛，圍爐前還特別與孩童一起玩大富翁遊戲，現場充滿著歡樂氣氛。

翁章梁表示，孩子來自有缺陷的家庭，在家園生活彼此互動、學習成長，他特別於農曆過年前偕同妻子陪伴他們一起打掃、圍爐用餐，現場炒了一盤高麗菜加菜，孩童們也能感受到年節氣氛與家的溫暖，補足缺憾。

李政毅指出，安仁家園是一群遭遇家庭變故的兒少，嘉義縣政府關懷院生，提供年菜、衣服、紅包，讓兒少及工作人員一起團圓圍爐，體驗過年溫馨氛圍。

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關鍵字：翁章梁,安仁家園,一日爸媽

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