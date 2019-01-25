水興實業有限公司寒冬送暖　捐贈小型復康巴士

▲▼水興實業有限公司捐贈小型復康巴士。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



水興實業有限公司董事長趙泰鵬以其母親名義捐贈嘉義縣復康巴士1部（清華號)，25日由縣長翁章梁代表接受。翁章梁感謝水興實業趙董事長關懷鄉里，造福社會，提供社會福利資源相對貧乏的嘉義縣最有力的協助。



嘉義縣政府25日中午在社會局前廣場舉行隆重贈車儀式，趙董事長親自將車匙交給翁章梁，再由社會局撥交給服務單位雙福基金會代表，社會局長李政毅並頒發感謝狀，感謝趙泰鵬董事長在歲末年終送給嘉義鄉親這麼貼心的新春禮物。



翁章梁指出，嘉義縣身心障礙朋友有3萬8千多人，佔總人口比率7.55％，遠高於全國平均值4.8％，身障朋友的就醫、就學、就業及就養等接送需求，顯得急迫及重要，感謝嘉義子弟趙董事長善心，事業有成不忘回饋鄉里，提供身障朋友更安全舒適的接送環境。



社會局表示，受贈車輛將用來汰換服務單位現有的老舊車輛，確保搭乘民眾安全及服務品質。嘉義縣復康巴士僅有13部，不及其他縣市，但各服務單位相當積極，每年平均服務人數都高達2萬3千趟次以上，而且不以縣民為對象，只要服務能量許可，鄰近縣市民眾也會一視同仁，以不負捐贈者購置車輛善舉及初衷，將有限資源發揮最大效益。