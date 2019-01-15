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農曆年前最美的水果　竹崎金龍蜜棗開賣了

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▲▼蜜棗開賣，碩大果實令人垂涎三尺。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼蜜棗開賣，碩大果實令人垂涎三尺。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

蜜棗可說是農曆年前最美的水果，而嘉義縣竹崎鄉更是金龍蜜棗最大產地，嘉義縣政府和竹崎鄉農會15日在棗農張傳良的果園，行銷新上市的蜜棗，只見碩大飽滿的蜜棗結實累累，令人垂涎三尺，縣長翁章梁邀請民眾來到優質水果產地，一起「棗」到幸福。

▲▼蜜棗開賣，碩大果實令人垂涎三尺。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

竹崎鄉氣候土壤條件適宜，素有「水果之鄉」美譽，大阿里山區山腳下的氣溫較南部地區來得低，蜜棗成熟期稍晚，每年12月至翌年3月間採收，顆顆飽滿，多汁甜脆，是年節最佳伴手禮。

▲▼蜜棗開賣，碩大果實令人垂涎三尺。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

嘉義縣蜜棗栽種面積約75公頃，年產量200萬公斤，竹崎鄉就占了45公頃（復金村20公頃)，果實碩大，又甜又脆，農會自創「棗到幸福」品牌打進通路市場，甜度高達16度以上的蜜棗，好吃到不行。

翁章梁指出，台灣的農業長期處於劣勢地位，嘉義縣是水果寶地，隨著農二代返鄉、精進栽培技術及自創品牌，農村產業的樣態已大幅改觀，在政府的輔導協助下，他相信不用多久，嘉義縣的農業將呈現完全不同的風貌，成為最具競爭力的經濟產業。

林孟怡指出，山區氣候較濕冷且溫差大，棗子特別脆甜，蜜棗果實大、甜度高、品質優良、富含多種維他命、菸鹼酸及鈣、磷、鐵等礦物質，養顏美容又助消化，是農會大力推廣的新興在地產業。

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關鍵字：竹崎鄉農會,金龍蜜棗,翁章梁

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