翁章梁授旗和順國小　希望學生用雙腳認識台灣

▲▼和順國小在縣長翁章梁授旗下將步行走完18鄉鎮，將特殊人生體驗當作畢業禮物。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導



嘉義縣義竹鄉和順國小由林穎慧老師帶領15名學生挑戰18天走讀360公里，足跡將遍及18鄉鎮，縣長翁章梁18日下午由教育處長鄧進權陪同授旗給和順國小師生，期許孩子們用心走完後，能幫助他們開拓視野，走出自己的一片天。



和順國小位處偏鄉，全校人數不到50人，學生們缺乏文化和生活刺激，為了引領孩子探索與開拓視野，決定挑戰18天走讀360公里，過程中心酸苦辣的體驗，將由孩子寫作投稿，於6月集結成冊出版，願成為學生最棒的畢業禮物。

去年學校申請到元大文教基金會公益圓夢計畫，並加上善心人士捐款，由林穎慧老師將帶領15名學生用一雙腳、一支筆走讀全台，第一站將從花東出發進行一場文化與歷史的體驗，希望有別以往走馬看花的方式用深度走讀的方式，幫助孩子開拓視野提升競爭力。



林穎慧老師說，反覆的訓練中，總有學生體力不濟，但透過彼此之間相互扶持，共度各種難關，從活動中學習到堅持與互助，更是課文中無法體會的。

校長賀惠芳強調，出發前學校就規劃好幾次練習，讓學生練習跑步、參加路跑…等活動，循序漸進培養學生的體力與耐力，為這十八天走讀做最好的準備。

翁章梁表示，行萬里路勝過讀萬卷書，用雙腳認識台灣是非常艱難的事，也許在環島途中會許多異想不到的奇聞軼事，這是一趟探索台灣的旅程，期盼和順國小師生勇於實踐夢想。