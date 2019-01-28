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雙子男原諒兵變付出1年半感情　女友住癌末友家3天提分手：愛上他了

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▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲原PO說，在女友每個月月經來之前，都會提醒對方大概什麼時候開始要用護墊，只要衛生棉快沒了，總是馬上幫她補貨。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「在經過兩天的歇斯底里徹底崩潰後，我終於稍微清醒了…」一名男網友說，和女友交往1年半，曾因被兵變而原諒對方，沒想到她去住桃園一名朋友家3天後提出分手，「這一年多來我吃足苦頭、受盡折磨，只為了我跟妳的未來，妳卻因為一個胃癌第三期而放棄了我。原來，我做了這麼多卻比不上一個胃癌第三期的香港人裝一下可憐，就把我努力經營這麼久的感情全毀。」超過2000名網友留言安慰，「你值得擁有更好的」、「恭喜你，要遇見更好的人」。

原PO今天（28日）在「爆廢公社」臉書社團說，他是雙子座，今年要滿22歲，在就讀大三、2017年7月認識另一半並在一起，他當時半工半讀在女友8月生日前一天買一輛車，「雖然是中古車，但至少能讓她不會受到風吹日曬。跟她在一起這麼久，她跟我出門一年之中坐機車的次數，三根手指數得出來。」

「我動用了所有的關係，包括看電影不用錢，吃東西有招待，買炸雞有送一些小物或是打折。」原PO細數對女友的好，「我學過美髮，我也時常幫她洗頭、吹頭、抓背、掏耳朵、按摩、擠粉刺....只要妳們想得到的家務事都是我一手包辦。她想吃什麼東西，我沒有第二句話能馬上變出來，不管是我煮的或是買的，我總是能完成。」

▼原PO表示，「我被多少人看不起，這些苦、這些日子我自己吞，心裡只為了妳。」（圖／示意照／CFP）

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

「吵架不論是非對錯，我總是最先低頭」，原PO說，在女友每個月月經來之前，都會提醒對方大概什麼時候開始要用護墊，只要衛生棉快沒了，總是馬上幫她補貨，「她跟我說她從來沒遇過像我這麼愛她的人，連她媽媽都已經把她家鑰匙給我，隨時想去就去。」

沒想到一切就在原PO當兵後變調，他表示，2018年6月1號入伍，在退伍前夕，「我一陣綠光照射在我頭上，是的，我被戴帽子了。當時妳哭著求我說不要離開，妳說妳會改變妳，說妳不會再有下次了。是的！我太愛妳了，我心軟了，我也就當那件事只剩場夢。」

原PO在同年9月18日退伍，他說，隔天急忙找想要的工作，一個月薪水至少7、8萬元，努力一點也快要到10萬元，存3、5年後能有頭期款買房，「我答應妳的事，從認識妳到現在從沒晃點過。在剛加入新工作新的地方，我吃了多少苦，我被多少人看不起，這些苦、這些日子我自己吞，心裡只為了妳。」

▼原PO被女友劈腿，悲痛欲絕。（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

原PO表示，今年初不小心撞壞轎車，一筆10幾萬元的維修費讓他瞬間兩手空空，「就在幾天前，妳說妳要去桃園找住在台灣的香港朋友，說他因為得了胃癌三期，所以要跟他去吃個飯、看個電影，當天來回。」

「我也說好」，原PO指出，但女友當晚卻說不舒服要在桃園住一晚，隔天又接二連三住三天，對方說需要他女友陪伴，「而我女朋友說她並沒做出對不起我的事，三天之後她回來說她要跟我分手，理由是因為愛上他了。」

原PO心痛地說，「這一年多來我吃足苦頭、受盡折磨，只為了我跟妳的未來，妳卻因為一個胃癌第三期而放棄了我。原來，我做了這麼多卻比不上一個胃癌第三期的香港人裝一下可憐，就把我努力經營這麼久的感情全毀。在這幾天，我每天歇斯底里的時候，我真的真的想自己結束一切，可是我不敢，我很難過。各位廢友可以安慰我一下嗎？」

對此，超過2000名網友留言加油打氣，「放開手，你會發現其實還有更美好的未來，更適合自己的人在前方」、「好險你放生了！有一有二會有三！不是你的別勉強了」、「放手是最好的選擇，一位真正愛你的人不會這樣傷害你的」。

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關鍵字：分手,爆怨公社

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