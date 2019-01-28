女兒被撞命危「肇事男5千砍到2千拒賠」　老母哭斷腸跪泣：求你可憐我

地方中心／綜合報導

有網友在臉書不公開社團PO文控訴，姪女2015年被王姓駕駛高速撞到顱內出血，一度病危，現仍有腦血管疾病後遺症，本身完全無肇責，對方原本說每月陪5000元後來又不賠，金額從5000元改3000元再改2000元，一毛都不賠，搞到被害人母親下跪求償，哭到斷腸，緊抱住對方，讓人不禁怒問這還有天理嗎？並求社會大眾正義、善心人士幫忙孤女寡母討公道。

▲男子撞人命危拒賠，被害人母親下跪求賠，家屬怒PO文求公道。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

原PO心碎提到，姪女父親在女兒出車禍嚴重受傷獨自照顧，憂心過度到無法言語、心神不濟，於同年維修遭颱風毀壞物，恍神被電觸死亡，真是雪上加霜，哭斷腸之母親孤苦無依，苦苦哀求車禍肇事者，甚至向他下跪求速賠償，但四年多了仍分文未賠償，肇事者口口聲聲表示願意支付賠償，並强調没有說不賠償，卻屢降分期金額5000元改3000元再改2000元，如此的無賴，使被害人飽受折磨。

▲家屬怒PO文求公道 。

另外，家屬也說，王男撞人後依然很快活，在21歲即有能力購新車與花得起大改裝車費用及車之種種開銷費用，經濟很優渥，家人各個手中常握著飲料杯和不開伙，都叫外送餐點或外購餐點，就連出庭回家後，仍開車到外享用晚餐才回家，也時常在臉書炫耀全家人閒情逸致，生活如此富裕，猛衝撞擊害了人家往後整個人生。

PO文露出後，引起許多網友關注，紛紛留言表示「這種問題層出不窮」、「刑事也只是罰錢而已，合解最好是現金，當場付清（保險理賠除外）」。

【還有其他新聞】

►投案畫面曝光／懷疑小13歲嫩妻偷吃 狂夫暴怒當2歲兒狠砍妻

►第一例！陸客先入境、行李後到「被查到豬肉製品」 將罰20萬