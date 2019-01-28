給老母「過期2年」料理包！鄰居揭心痛真相　嬤驚：女兒怎會害我...惹鼻酸

▲竟然給自己母親吃過期的料理包。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「妳良心不會痛嗎？」一名女網友今po文表示，鄰居老奶奶經常分享食物、飲料給他們家，這回又拿來一些冷凍料理包，不過早已過期兩年，在他們好意提醒下，老人家完全不相信是過期的東西，直說料理包是女兒前幾天給的，她吃了也沒有任何問題。想起之前多次經驗，原以為是阿嬤眼睛不好，沒想到意外發現這個令人痛心又憤怒的真相。

女網友在爆怨公社提到，老奶奶今天拿了幾個冷凍料理包給他們家，當時母親看到上面的日期，懷疑已經過期了，但老人家反駁說，那是製造日期，於是媽媽就拿給她確認，上面究竟寫的是什麼意思。

女網友一看表示，上面寫的是有效日期，而且過期兩年了。沒多久，老奶奶拿著加熱過的調理包，想請他們試喝看看，母親喝了一小口，直言「已經沒有麻油香，還有一點點酸酸的，這個真的不能再吃了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

這時，老奶奶還是不願相信，回道「我吃又沒有怎樣，我昨天還吃一包」，同時也透露，這些調理包是女兒前幾天拿給她的，「我女兒怎麼會害我？」

雖然和老奶奶非親非故，但身為鄰居的她實在看不下去，不禁怒道「若真如老奶奶說的，前幾天女兒拿給她吃的，我想問妳一句：妳良心不會痛嗎？給妳媽吃過期兩年的料理包，妳都不怕你媽會怎樣嗎？虧你媽還說妳孝順，說妳常常拿吃的給她。」

原po也提到，之前老奶奶給過他們家過期三年的養樂多、冰了一年的肉粽，「我們默默收下再倒廚餘。本以為老奶奶眼睛不好，所以看不到有效日期，現在發現真相。如果今天不是被我們發現，老奶奶繼續吃這些過期食品，長久下來不會出事嗎？」

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