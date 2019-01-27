▲豬屍沉「300米深海」！5天啃食成白骨，千萬海蝨驚悚片曝光。（圖／翻攝自YouTube／VENUS Coastal Network）

國際中心／綜合報導

屍體若沉入數百公尺的深海會產生什麼變化？加拿大西門菲沙大學（Simon Fraser University）過去曾經展開實驗，分別在春天、秋天將2隻豬隻屍體沉入在300公尺深的海底，結果屍體立刻被數不清的海蝨、小型節肢動物霸佔，短短7天就化成一具白骨。

綜合外媒報導，研究團隊考量豬隻的身體結構、毛量都與人類相似，同時擁有相同的腸道細菌，所以才會使用豬屍代替人屍做實驗，分別在春天與秋天2個不同季節，將2具體積一樣的豬屍沉入300公尺海底，他們還把一隻放在金屬籠內，防止豬屍被大型肉食魚類啃咬，另一隻豬屍則直接暴露在籠子外。

▲豬屍第一天就被俗稱海蝨的甲殼動物包圍。（圖／翻攝自YouTube／VENUS Coastal Network）

兩個影片中都可以發現，豬屍幾乎沒有被任何魚類啃咬，反而在第一天就被俗稱海蝨的甲殼動物包圍，而且第二天、第三天的數量成倍暴增，將豬屍團團覆蓋到一點空隙都沒有，海蝨還順著鼻孔、耳洞等地方鑽入體內，由內到外徹底的將豬屍分解乾淨。

春天的實驗中，豬屍在5～6天內就被啃到剩白頭，秋天的實驗則需要3天的時間。後續當豬屍剩下骨頭及軟骨後，就吸引來體型稍大的食腐動物（例如：蝦）開始清除軟骨組織，第8天還有一隻巨大的章魚伸入觸手探探情況，整個過程鯊魚都對豬屍興趣缺缺，尤其是海蝨爬滿豬屍時，鯊魚完全都不想靠近。

▲當豬屍被啃到剩下骨頭後，就換蝦子等體形較大的食腐動物上場了。（圖／翻攝自YouTube／VENUS Coastal Network）

研究人員表示，他們原本認為豬屍會吸引許多魚類，包含兇猛的鯊魚等，但沒想到根本沒有魚要來碰豬屍，連鯊魚都只是太附近徘徊遊蕩。他們通過精密儀器測量、分析後發現，因為大量海蝨消耗了週遭氧氣，所以使體型更大、耗氧量更多的食腐動物不敢接近，只能當第二波軟骨與碎皮的食腐者。

此外，研究人員也發現，豬屍在高含氧水域中會被甲殼類動物迅速吃掉，但在低氧水域的豬屍卻可以維持92天，直到水中含氧量上升後，螃蟹等食腐動物才上前大快朵頤，此項發現可以用來判斷屍體在水中的死亡時間，幫助鑑識專家或法醫了解屍體在海中的情況。

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