健豪霸氣尾牙！320桌「同時宴請北中南」　最強年終26個月破百萬

▲台中健豪印刷廠今年尾牙在烏日舉辦，現場氣氛相當熱烈。（圖／網友授權提供）

生活中心／綜合報導

過去曾出現名車、出國機票、金牌等豪華獎項的台中健豪印刷廠，今年於27日晚間舉辦尾牙，維持過去一貫的霸氣席開320桌，高雄市長韓國瑜太太李佳芬、交通部長林佳龍都到場；雖然今年抽獎獎項不若以往豐豪，但健豪表示對員工的犒賞並未縮水，已經全部換成「年終獎金」的形式發放給職員，平均年終可領到4個月，最高則有26個月，突破百萬元。

健豪印刷廠尾牙請來阿Ken、納豆主持，還請台客天團玖壹壹開場，並有徐嘉瑩、李千娜、許富凱等知名歌手接連上台獻唱，卡司陣容豪華，現場員工氣氛也相當熱烈。除了知名藝人外，高雄市長夫人李佳芬、林佳龍、立法院副院長也現身出席，場面相當盛大。

▲健豪斥資2000萬、席開320桌，宴請北、中、南員工及廠商。（圖／網友授權提供）

台中健豪印刷公司於1972年12月成立至今，從最一開始2人合資經營、僅有5名員工逐步成長，順應時代潮流，以網路自動化取代人工印刷，什麼都做、大小都接、不放過任何利潤，包括知名超商的咖啡杯、房仲的廣告單等，並以低於6成的市價殺出重圍，從一個廠擴張到全省6大廠，還曾創下25億營業額的亮麗成績，至今已是擁有700多名職員的大公司；由於適逢公司20周年慶，此次尾牙選在台中烏日舉辦，斥資2000萬元、席開320桌，宴請北中南700多位職員及廠商。

▲今年尾牙抽獎雖然沒有名車，但健豪改以年終獎金的形式犒賞員工。（圖／網友授權提供）

業者透露，2018年底九合一大選文宣全台有一半都是由公司包辦，整體業績開紅盤，上漲2至3成，全年營業額更創下30億元佳績；公司為鼓勵優秀員工，大手筆加碼發放年終獎金，公司所有員工平均年終可領到約4個月，其中業務人員最高還可領到26個月，超過百萬元。

過去健豪以年中抽獎提供多部百萬名車、環遊世界行程等豪華獎項而一舉得名，但今年獎項列表上卻不見豪車；業者也解釋，今年獎品多以家電、3C產品、現金為主，最大獎為20萬元，獎項並沒有縮水，而是改以「年終獎金」的形式回饋給員工。

▲健豪尾牙一桌要價1萬3000元，菜色豪華。（圖／網友授權提供）