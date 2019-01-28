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欺騙了20年！小智森林放生比鵰喊「我馬上就會回來」　粉絲淚喊：渣男

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▲小智與帥氣的比雕（大比鳥）並肩作戰。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

日本國民遊戲《精靈寶可夢》在台灣擁有大批粉絲，陪伴數個世代大小孩子成長。網友指今（28）日是相當特別的一天，動畫男主角小智1998年1月28日將飛行系寶可夢比鵰（舊譯，今譯為大比鳥）放在常磐森林，要它守護野生的同伴，並許下承諾「馬上就會回來」；沒想到一轉眼20年過去了，似乎早已忘了它的存在。

網友28日凌晨在PTT爆料，指控「今天是小智欺騙比鵰的20周年」！他說，小智在第一世代收服了飛行系神奇寶貝比比鳥，後來進化成超級帥氣的比鵰，1998年1月28日播出的動畫中，小智要比鵰留在常磐森林，保護野生同伴波波、比比鳥，並且深情告白，「等辦完事情以後，我馬上就會回來！」

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▲小智20年前要比雕（大比鳥）留在森林保護尚未進化的同伴。（圖／翻攝PTT）

時光荏苒，今天已是2019年1月28日，網友感慨小智不知道為何還沒回常磐森林找比鵰，這樣的行為根本是惡意放生、欺騙夥伴，「希望大家幫忙撻伐，還比鵰一個公道！」他越想越不爽，表示比鵰身為元老級的寶可夢沒有功勞也有苦勞，不知道幫小智多少次忙，諸如飛到高空找人、找出火箭隊的蹤跡，「根本萬用工具人，結果現在連理都不理，唉......。」

文章貼上網，勾起不少走過20年的老粉絲心中回憶，「這等到天荒地老，幫比鵰QQ」、「根本惡意棄養，小智渣男」、「比鵰都成老鵰了」、「動保團體該出動了」、「原來20年了，比姑姑還久」、「20年了小智依然沒有拿到聯盟冠軍，事情還沒辦完」、「這集我看過！好可憐QQ」。

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▲小智當時承諾很快就會回來，而現實世界已過了20年。（圖／翻攝PTT）

也有不少人認為不該跟虛擬故事的時間線認真，甚至腦洞大開，「你看小智才幾歲，才過幾個月而已」、「後來被楊過接走了」、「進化到滿一定放生，不然你以為皮卡丘為什麼死不進化」、「真新鎮的新人從此沒有半個人可以通過常盤森林，永遠的詛咒」、「動畫播20年，但是實際上小智還是10歲喔。」

《精靈寶可夢》動畫第82集名為《真新鎮，新的開始》。故事中，剛結束石英聯盟賽的小智回到故鄉真新鎮，受大木博士委託前往橘子諸島取回特殊精靈球，沒想到就在常磐森林遇上了一大群烈雀和波波激烈搶地盤，小智派出手上的比比鳥，率領野生波波們抗爭，過程中進化成最終型態比鵰，為了保護弱小的「族人」，小智將它留了下來。

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關鍵字：小智,比雕,大比鳥,精靈寶可夢

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