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負北極震盪會讓春節變超冷？　專家4點解析「要看冷空氣往哪跑」

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▲▼寒流,低溫 。（圖／記者張一中攝）

▲負北極震盪預測2月初發生，但台灣不一定會冷，重點要看冷空氣往哪裡跑。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

負北極震盪蠢蠢欲動，外界擔憂春節期間是否又會有「霸王級寒流」報到。對此，天氣風險公司提出4大QA解析，雖然2月初預測會發生負北極震盪，但對台灣冷不冷沒有直接關聯，重點是在「冷空氣往哪裡跑」。目前趨勢來看，過年期間反而相對偏暖，雨水也偏少，但期間仍會有幾波冷空氣。

天氣風險公司說明，「北極震盪」簡單來說就是「北極寒風」與「極鋒噴流」拉鋸的過程。當正北極震盪時，溫帶地區會偏暖；當負北極震盪時，溫帶地區會偏冷。

▲冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／記者季相儒攝）

▲今年春節期間，目前趨勢看來相對偏暖，但期間仍有幾波冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

Q：負北極震盪真的會發生嗎？
A：預測2月初時北極震盪指數（AO指數）會有稍微往負的情況，即預測會發生負北極震盪。

Q：負北極震盪要來了，台灣是不是會很冷？
A：從AO指數來看，歷年來AO指數為負時，台灣也不一定冷，也就是說並沒有直接的關聯性，重點是看「冷空氣往哪裡跑」。

Q：過年期間天氣概況？
A：從氣候趨勢上來看，目前看來反而是相對偏暖，雨水也相對偏少，但期間仍有幾波冷空氣。

Q：過年想出國的話？
A：雖然台灣受到負北極震盪影響不大，但美國、日韓地區緯度較高，有機會發生大雪，前往這些地方要留意天氣及航班消息。

另外，氣象局也指出，負北極震盪現象每年都有，但台灣緯度比較低，通常下到台灣附近時，都是影響邊緣，就目前預報看來，10天內沒看到有很明顯的冷空氣影響天氣。至於春節連假前2天，溫度偏暖，水氣不多，各地都屬多雲到晴，但除夕開始（2/4）又有一波東北季風增強，預估將影響至大年初二（2/6），屆時北台灣氣溫將再下降，並有短暫雨，中南部則大致穩定，僅日夜溫差較大。至於春節後半期天氣，因為時間仍久，還需持續觀察。

ET快訊
負北極震盪會讓春節變超冷？專家4點解析
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關鍵字：負北極震盪,氣象局,氣象雲,春節天氣

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