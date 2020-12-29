北投人收得到！氣象局首度測試「火山噴發訊息」　明年元旦起上路

記者賴文萱／台北報導

中研院去年揭露大油坑地區有週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，並偵測到類似動物「心跳」之現象，更加認定大屯火山群是活火山，1萬年內有可能噴發。中央氣象局自明年元旦起，透過災防告警系統發送火山噴發訊息，今（29）日上午10點也進行發送演練，範圍為台北市北投區湖田里。

氣象局今上午10時進行「火山噴發訊息」發布演練，演練發布範圍為台北市北投區湖田里，位於該里的民眾將會經由手機收到相關演練通知。

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▲氣象局今上午10時進行「火山噴發訊息」發布演練，演練發布範圍為台北市北投區湖田里，該里的民眾將會經由手機收到相關演練通知。（圖／氣象局提供）

氣象局表示，自明年1月1日起，當台灣有火山活動等級研判為2級，並經該局召集火山專家諮詢小組會議確認後，將透過災防告警系統（Public Warning System, 簡稱PWS）針對預估可能受影響之鄉／鎮／市／區發布「火山噴發訊息」。

▲小油坑後火山活動地質景觀區。（圖／記者李毓康攝）

事實上，台灣位於環太平洋火環帶上，主要火山群位於北部的大屯山系及宜蘭外海的龜山島。根據史料記載，大屯火山群並無任何噴發紀錄，而以前的地質調查，亦認為最近一次噴發約在一、二十萬年前，顯示該地區火山活動並不活躍。惟最近10餘年來，陸續有科學研究顯示無法完全排除大屯火山群未來仍有活動的可能性，且因該火山群位於台北盆地北方的陽明山國家公園內，距離大台北都會區僅1、20公里，該火山群如果噴發將會造成大台北地區嚴重的災害。

氣象局表示，配合內政部「火山災害防救業務計畫」的訂定與推動，該局自107年6月開始逐步成立火山專家諮詢小組、完成台灣火山活動等級與預警發布機制等工作，並於109年9月14日訂定「火山噴發訊息發布作業要點」，規範我國火山噴發訊息之發布作業。此外，為更迅速有效地提供火山預警資訊給一般民眾，該局已於109年12月7日正式申請運用災防告警系統（PWS）發布「火山噴發訊息」。

氣象局提醒，依據「災防告警細胞廣播訊息申請作業程序」相關規範，為確保災防告警細胞廣播服務訊息正確發送，將進行首次演練並實際發送至民眾手機端。

▲ 小油坑噴氣孔。（圖／科技部提供）

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