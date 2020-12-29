最強寒流明下半天起「冰封台灣」　台北將連續40hrs急凍10°C↓

▲今年入冬以來最強寒流明天報到！氣象局預估台北連續40小時氣溫將低於10度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年入冬以來最強寒流明天報到！氣象局預估台北連續40小時氣溫將低於10度，並持續發布低溫特報提醒明下午起各地將急速降溫，越晚越冷。另外，若溫度跟水氣配合得上，明晚起至周四，北部1000-2000公尺以上高山，如拉拉山、太平山以及七星山有機會下雪。

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▲氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局預報中心主任呂國臣表示，寒流明天將快速南下影響，越晚越冷，台北從下午到傍晚起就會急速降溫，目前預測，大台北地區將連續40小時氣溫低於10度。不過相比2016年霸王級寒流，當時大台北地區是連續61小時氣溫低於10度，且最低溫更出現4度。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

30日下午至31日白天低溫特報

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲一周氣溫趨勢圖。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正伍婉華表示，今晚到明天有一道鋒面通過，東北風快速增強，由於風力強勁，會讓體感溫度更冷，明起寒流影響台灣，下午至傍晚北部地區低溫就下探10度以下，以跨年到元旦清晨最冷。目前預報中部以北、東北部低溫7-8度，其餘各地低溫約10度左右，沿海空曠及近山區會再低2-3度，可能出現5度左右低溫。中不比北東北部低溫7-8度

另外，周三到跨年這天，北部水氣稍多，氣象局也預報北部1000-2000公尺山區，若水氣跟溫度配合上就有下雪機會，如七星山、太平山、拉拉山等，提醒民眾屆時路面可能有結冰情形，前往山區活動要特別留意。

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