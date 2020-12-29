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高壓1072襲！36小時10度↓、體感-1℃　災害預報士要機車族做2件事

▲▼。（圖／鄭明典提供）

▲鄭明典貼出今晨2時的地面天氣圖，並點出「高壓1072」。（圖／鄭明典提供）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波寒流將於周三報到，中央氣象局長鄭明典揭超冷的原因。災害預報士、天氣風險公司總監賈新興也發文提醒，要機車族做好兩件事，因周三、周四清晨和深夜將出現體感溫度零下1度。

鄭明典今天（29日）在臉書貼出今晨2時的地面天氣圖，並點出「高壓1072」。他說，1072是中心最高氣壓，單位百帕，這個數字已經是「很高」；當然，很多人喜歡和2016年1月的事件比，當時圖上標的是1092，那是個很難超越的紀錄，「1072已經很強，還是應該留個紀錄！」

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鄭明典也提醒，這波寒流冷空氣推進的速度相當快，地面降溫幅度大，是一次很典型的寒潮爆發事件；這社會上還是有不少人完全不關心天氣預報，所以還是需要周邊的人相互關心、相互提醒，注意氣溫驟降的問題。

▼騎車體感溫度會更低，請騎士一定要做好禦寒工作。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

賈新興也在臉書說，很多人問體感溫度到零下1度，到底是怎麼回事；體感溫度是人體感受到的溫度，主要受到氣溫、風速和濕度的影響，身體感受的溫度零下1度，出現的時間在周三、周四的深夜和清晨。

賈新興表示，體感溫度是皮膚裸露在外感受的溫度，所以講到體感溫度零下1度的重點，在於除了做好保暖的工作之外，一定要做好防風的措施，外套要防風、衣服要保暖，「騎車的朋友一定要戴手套，並且臉部、身體要擦保濕、擦乳液。」

▼全台低溫特報，周三起劇烈降溫，請民眾要做好保暖工作。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣大致較穩定，北部、東半部有些少部分零星降雨，其他地區多雲為主；周三寒流開始明顯影響，溫度直線下降，早上到晚上是變冷過程，且速度滿快，預計傍晚中部以北就會出現10度低溫。

劉沛滕提醒，這波寒流最冷時間落在周四清晨，屆時中部以北7、8度，局部沿海空曠、近山區平地更低一些些，有可能下探5度；周四跨年起有一天半的時間都在10度以下，一定要做好保暖工作，農作物和養殖漁業也要注意災害。

►氣象局對全台發布低溫特報：

周三下午至周四白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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