冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明用一段57秒的影片，解釋極地冷空氣南侵，導致東亞大降溫。他提醒，今天（29日）深夜冷空氣逐步抵達北部，周三留意跳水式大降溫。中央氣象局長鄭明典也說，這波寒流冷空氣推進的速度相當快，地面降溫幅度大，是一次很典型的寒潮爆發事件。

彭啟明今在臉書說，很多朋友很難想像，什麼是來自於極地的冷空氣，「我把中層大氣的環流用地球展示，大家可以看得很清楚。今天冰冷將軍將揮軍南下，東亞大降溫，各位可以看看和極地環流有關係，這時候的確也是負北極振盪，環流較弱，讓極地冷空氣能夠往南侵。」

▼極地冷空氣逐漸南下影響台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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根據彭啟明貼出的影片，極地冷空氣直驅而下，在今深夜逐漸影響台灣。他表示，今寒流還沒來台灣，還在中國北方南下的路途中，今反而是「回溫」、晴時多雲的好天氣，北部多雲到晴，中南部晴朗，衣服不要穿太厚；今深夜冷空氣逐步抵達北部，周三留意跳水式大降溫。

鄭明典也在臉書提醒，這波寒流冷空氣推進的速度相當快，地面降溫幅度大，是一次很典型的寒潮爆發事件；這社會上還是有不少人完全不關心天氣預報，所以還是需要周邊的人相互關心、相互提醒，注意氣溫驟降的問題。

▼周三跳水式大降溫。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼全台低溫特報，周三起劇烈降溫，請民眾要做好保暖工作。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣大致較穩定，北部、東半部有些少部分零星降雨，其他地區多雲為主；周三寒流開始明顯影響，溫度直線下降，早上到晚上是變冷過程，且速度滿快，預計傍晚中部以北就會出現10度低溫。

劉沛滕提醒，這波寒流最冷時間落在周四清晨，屆時中部以北7、8度，局部沿海空曠、近山區平地更低一些些，有可能下探5度；周四跨年起有一天半的時間都在10度以下，一定要做好保暖工作，農作物和養殖漁業也要注意災害。

►氣象局對全台發布低溫特報：

周三下午至周四白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。