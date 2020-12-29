史上最熱！台灣年均溫24.62°C破紀錄　明年春季氣溫預測出爐

▲氣象局預報明年春季天氣，1、2月氣溫接近正常，3月有略偏冷訊號。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

繼去年之後，今年台灣年均溫達24.62°C，再次刷新紀錄，成為有紀錄以來最暖的一年；另外，年累積雨量偏少，尤其中部山區僅約氣候平均值的5至7成。氣象局也預報明年春季天氣，1、2月氣溫接近正常，3月有略偏冷訊號；雨量則為偏少至正常。

氣象局今日召開年終記者會，預報中心主任呂國臣說，今年的氣溫除4月及10月接近正常外，其他月份均為歷史排名前10名高溫，刷新紀錄。

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▲氣象局預報中心主任呂國臣回顧今年天氣，其中，全台年均溫為攝氏24.62度，超過去年的24.55度，再次創下歷史新高。（圖／翻攝氣象局直播）

統計至12月27日止，全台年均溫為攝氏24.62度，超過去年的24.55度，再次創下歷史新高，其中大武氣象站7月25日高溫達攝氏40.2度，追平台灣氣象觀測紀錄最高溫，台北、嘉義、玉山於7月期間也分別達到各站最高溫紀錄。

雨量方面，降雨集中於5月與8月，6、7、9月雨量明顯偏少，年累積總雨量除東北部及南部沿海正常至偏多外，其他地區雨量顯著偏少，中部山區僅約氣候平均值的5至7成。

▲反聖嬰現象持續，氣象局指出，反聖嬰隔年1至3月的台灣氣候，有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵。（圖／翻攝氣象局直播）

展望未來一季，目前熱帶中東太平洋附近海溫明顯偏冷，反聖嬰現象持續，預測明年春季之後將緩慢減弱。由歷史資料分析顯示，反聖嬰隔年1至3月的台灣氣候，有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵。

呂國臣說，依據最新資料研判，明年1至3月各地平均氣溫以接近正常的機率較大，其中，1、2月氣溫接近正常，3月有略偏冷訊號；雨量則為偏少至正常。

▲未來一季氣溫展望。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局進一步示警，適值桃園以南的水庫水位大多偏低，特別呼籲民眾愛惜水資源，並注意節約用水，同時也提醒每年1、2月是一年之中最冷的月份，須適時做好禦寒措施，在冷氣團或寒流影響期間，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

此外，冬季大氣穩定，且常有境外污染物移入或境內污染物不易擴散，易造成空氣品質不佳，細懸浮微粒濃度偏高，敏感族群外出須注意採取防護措施。

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