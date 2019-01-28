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竹縣防堵非洲豬瘟　疫情通報沙盤推演+緊急防疫模擬

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▲防堵非洲豬瘟　竹縣政府廣場前模擬演練。（圖／新竹縣政府提供）

▲為防堵非洲豬瘟，新竹縣政府28日舉行模擬演練。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣非洲豬瘟防疫演練28日上午於家畜疾病防治所實施，本次演練將依實際疫情發展模擬演練，演練內容規劃為兩個部分，包括疫情通報沙盤推演及緊急防疫模擬演練。疫情通報部分模擬運豬車輛發現一批豬隻疑似患有非洲豬瘟之情形，演練通報、跨局處通報、並以應變中心一級開設作為應對措施；緊急防疫模擬演練則以封鎖豬場、豬隻撲殺、掩埋及場地消毒等科目進行演練。

▲防堵非洲豬瘟　竹縣政府廣場前模擬演練。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣政府為因應越趨嚴峻的非洲豬瘟疫情，此次演練除了由縣長楊文科督導指揮外，農委會副主委黃金城、第三作戰區指揮部參謀長張維燻、農業處長邱世昌等跨局處代表也一同參加演練。此次防疫演練情境假設於縣內肉品市場發生疫情，模擬疫病發生時，豬隻可能出現的症狀、疫情即時通報、病例樣本送檢及疫情調查等防疫措施，以及回溯發生豬場，進行移動管制、電擊撲殺、屍體掩埋及消毒等防疫工作，藉由模擬演練使本縣各局處確實熟悉防疫作業程序，確保疫情發生時能迅速應變。

▲防堵非洲豬瘟　竹縣政府廣場前模擬演練。（圖／新竹縣政府提供）

縣長楊文科表示，本次演練除了跨局處總動員參與演練，看到家畜疾病防治所、肉品市場、農業處的同仁一起在這邊演練，雖然過程精簡，但也沒有遺漏任何重要的細節，從疫情通報、確認疫情、實地查估、移動管制、撲殺掩埋及環境消毒，整個流程流暢，同仁也很嫻熟操作，對於非洲豬瘟新竹縣嚴正以待，做好準備。新竹縣演練符合疫病控管程序，若發現非洲豬瘟疫情，除了管制撲殺外，亦須追查疫情的來源，杜絕源頭；另外在豬隻運送過程的排泄物也會造成疫情的傳染，肉品市場也須適時進行封閉，隔絕疫病情的傳染。

本次演練家畜疾病防治所以最審慎的態度嚴防疫情入侵，除透過跨局處會議加強橫向聯繫外，將藉由此次模擬演練務求各項準備工作完善到位，此外，新竹政府縣已由環保局啟動聯合稽查作業，確認養豬戶落實廚餘高溫蒸煮措施，並加強督導縣內養豬場落實生物安全機制等防疫工作，力求將疫病爆發的風險降至最低。

▲防堵非洲豬瘟　竹縣政府廣場前模擬演練。（圖／新竹縣政府提供）

▲防堵非洲豬瘟　竹縣政府廣場前模擬演練。（圖／新竹縣政府提供）

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