貿易戰加徵兩輪關稅　陸進口美豬肉大減55%、豬內臟降58%

▲受到中美貿易戰影響，中國進口美國豬肉量大減55%。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中國海關總署25日公布資料顯示，由於中美貿易戰的關係，政府當局去（2018）年對美國的豬肉加徵兩輪關稅，造成美國進口豬肉大減55%，美國本土幾乎零市場的豬內臟，出口量也大幅下降58%。

據悉，中國是全球豬腳、豬耳朵、豬肘和豬內臟等其它產品的主要買家，成為美國加工企業的主要收入來源，而美國加工企業在當地國內幾乎無法銷售這些產品；2017年資料顯示，這些加工企業在海外銷售的每10隻豬蹄中，就有9隻是銷往中國。

▼中國去年兩度對美國豬肉加徵關稅。（圖／翻攝自Flickr／Jessica Paquette1）

不過中國去年兩度對美國豬肉加徵關稅後，目前總關稅已達62%，使得美國豬肉入口成本大增，導致銷量大不如前，中國近期開始向其他國家進口更便宜的豬肉維持供應；海關數據顯示，北京當局同時也向巴西進口更多高級豬肉（muscle cuts），去年進口數就超過15.1萬噸，是2017年進口額的3倍多。

美中兩國的經貿紛爭反倒幫助了巴西，因為當地豬肉曾傳出存在一種違禁飼料添加劑的問題，其主要買家俄羅斯在2017年底限制了從巴西進口的豬肉。專家分析，受到非洲豬瘟的影響，中國對進口豬肉的需求或許會在2019年下半年上升。