龍政務官不敵藍營政壇老將　王義川敗選：謝謝台灣民主

▲王義川到警選總部，宣布敗選。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市立委北區北屯區補選，27日投票，民進黨籍候選人王義川傍晚5點半抵達會場，宣布敗選。他表示，「台中是我的家，謝謝這個城市栽培我！不管未來阿川在什麼地方，做什麼工作，都謝謝台灣民主。」

前台中市交通局長王義川臨危受命接受民進黨徵召，參選北區北屯區立委補選，對上政壇老將沈智慧。由於該選區原本是市長盧秀燕立委的選區，王以素人之姿投入選戰40多天，戰得十分辛苦。下午4點開票，過程中王義川一直都落後，差距越來越大，他在5點半抵達競選總部，宣布敗選。

▲王義川宣布敗選，感謝台中這城市栽培他。（圖／記者李忠憲攝）

▲王義川宣布敗選後，與支持者握手致謝。（圖／記者李忠憲攝）

王義川表示，恭喜沈智慧女士代表台中進入立法院，謝謝台中栽培他，謝謝台灣民主。整個競選團隊設定，這是一場不靠地方派系、家族勢力，與選民站在一起的選舉，訴求選區選民不會被認為是藍營鐵票區。選舉過程中，他對所有主張都負責，這些堅持從頭到尾都做到。

他表示，感謝這次協助選舉團隊及所有志工，包括林佳龍部長、何明杰主委與中央黨部主委卓榮泰，以及每天晚上開直播的小編。「台中是我的家，謝謝這個城市栽培我！不管未來阿川在什麼地方，做什麼工作，都謝謝台灣民主。」

媒體問到山手線該怎麼守護？他表示，台中的交通，期許現在的葉昭府局長持續為台中交通努力，需要阿川的地方，阿川會協助。他會留在台中，不管扮演什麼角色都會繼續努力。也希望沈智慧到台北後，跟台中市民一起繼續爭取山手線。

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