蘇貞昌：廚餘分流政策加嚴一貫　非政策混亂

▲行政院長蘇貞昌到台中參訪勝源機械。（圖／行政院提供）

記者李忠憲／台中報導

行政院長蘇貞昌26日針對外界質疑廚餘分流政策不一，讓民眾無所適從，他表示，政策是一貫的，就是要防止非洲豬瘟侵台，也逐一加嚴防治方法。所以只是處理的方法再提醒民眾，並不是政策有混亂，請大家從各方面來注意，讓病毒阻絕在台灣境外。

行政院長蘇貞昌26日下午到台中參訪勝源機械公司，有媒體問到， 廚餘分流政策一直改來改去，民眾到底要如何去遵守？

▲蘇貞昌對於外界質疑廚餘分流政策不一，做出說明。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌參訪勝源機械，與貴賓合影。（圖／行政院提供）

蘇貞昌表示，我們的政策都是一貫，就是要防止非洲豬瘟病毒侵入台灣，方法上我們也一再地逐步加嚴，也就是我們希望阻絕病毒於境外。他也呼籲民眾注意不同的各種情況，會有病毒侵入的機會。

譬如，廚餘如果有生肉品丟入裡面，沒經過高溫煮熟讓豬吃到的話，就會感染病毒，所以希望生的就丟一般垃圾，焚化處理就會阻絕病毒。但如果是一般廚餘，我們也是會經由養豬場、廚餘養豬業者來經過高溫蒸煮。所以只是處理方法提醒民眾，並不是政策有混亂，請大家從各方面來注意，讓病毒阻絕在台灣境外。

他也說，我們一再呼籲不要攜帶肉品進入台灣，例如到美國，你也不可能攜帶肉品進入美國，尤其是台灣隔壁就有非洲豬瘟非常嚴重的中國。現在年節將近，還是不斷地有旅客攜帶肉品入境，所以我們就在阻絕方法上加強、加嚴。

因此，從25日凌晨0時起，我們才對於外籍旅客攜帶肉品進入台灣被處罰，如果不繳清處罰的錢，就不准他進入。不但法令有據，而且如果這個拒絕繳罰鍰的旅客，像昨天這個例子，讓他進入台灣，那他出境的話，他還會再回來繳罰鍰嗎？所以這是我們在方法上逐步加強、更趨嚴格，並不是有混亂。

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