又偷帶！陸籍女子攜「80g火腿腸」闖高雄機場　沒繳20萬罰款被遣返

▲陸籍女子攜火腿腸企圖入境，因繳不出罰款而遭到遣返（圖／資料照，無關本案／關務署台北關提供）

地方中心／高雄報導

為了防範非洲豬瘟，農委會表示從1月25日凌晨0時起，只要違規攜帶豬肉製品入台被查獲，未當場繳清罰款者，拒絕該名旅客入境，而25日才剛傳出一起拒繳遭遣返案例，但短短兩天，就又有一名大陸籍石姓女子違規攜帶火腿腸，且無法當場繳清罰款，被拒絕入境，並由移民署移民官安排遣返。

一名大陸籍男旅客25日在託運行李被查到有火腿腸，他因拒絕繳清罰款，3小時隨即被遣返。此外，事發僅短短兩天，就有另名石姓女子27日上午從南京搭機要入境高雄，但卻因為攜帶了80公克的火腿腸，而沒有據實申報，又沒有繳清罰款，因此遭到遣返。

▲張姓大陸籍男子25日也因攜帶火腿腸，又拒繳罰款而遭遣返。（圖／記者吳奕靖翻攝）

應變中心表示，自發生非洲豬瘟的國家違規攜帶豬肉類產品入境，因豬肉類產品有高度傳播疫病風險，經認定為違禁物，有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，所以依據入出國及移民法第18條規定拒絕其入境．前述措施實施前已出境之未繳納罰鍰者，將由防檢局於繳納期及催繳期滿時，分別行文內政部移民署及外交部領事事務局，以辦理拒絕其再入境及簽證不予核發之事宜。