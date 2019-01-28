華航合作The North Face！2月推全新機上盥洗包　內容物也大升級

▲華航合作The North Face！推出全新「機上盥洗包」。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航今年迎接60周年，將陸續推出系列新產品及活動。第一波主打長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙全新機上盥洗包，首度與戶外運動品牌The North Face合作，為華航優雅客艙，注入年輕運動時尚元素。2月起以【The North Face Red】初登場；【The North Face Black】則於6月上線，包款兼具實用及機能性，產品內容也更加升級。

The North Face為全球戶外運動領導品牌，以最先進的科技投入設計，研發適合不同環境，且滿足各類需求的材質及面料，生產出專業服飾與配備。此次華航與The North Face 跨界合作，滿足時下旅客專業及時尚雙重需求。

▲華航全新豪華商務艙盥洗包，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，並搭配攀岩造型掛勾。（圖／華航提供）

華航全新機上盥洗包融合飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計的部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾，時尚又實用。

▲不僅外觀改變，盥洗包內容物也大大升級。（圖／華航提供）

豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌觸感柔軟，具防水性，可重複使用，未來也將陸續推出多款色系，深具收藏價值。

盥洗包內容物含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等，提供旅客舒適自在的空中時光。